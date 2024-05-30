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خاص

خبير للعربية: ضعف السيولة بالبورصة المصرية يعكس "حالة ترقب"

أكد أن اتجاه العرب للبيع "مؤقت"

دبي - العربية.نت
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها، اليوم الخميس، استكمالاً للتراجعات التي يشهدها منذ الاثنين الماضي على الرغم من نتائج إيجابية أعلنتها الشركات.

وأكد رئيس الأبحاث في شركة "المروة" لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، أن ضعف أحجام التداولات يعكس حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، بسبب الظروف الجيوسياسية الحالية.

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وأضاف رفيق في مقابلة "العربية Business" أن اتجاه العرب للبيع يعتبر أمراً مؤقتاً، في ظل الظروف الآنية، وعلى العكس من ذلك فالعرب يرون فرصاً استثمارية في السوق، وهناك عرض مقدم من شركة إماراتية للاستحواذ على "السويدي إلكتريك".

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن عزمه إصدار أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل بقيمة 550 مليون دولار، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ"اعربية Business".

وأضافت المصادر أن من إجمالي قيمة الإصدارات منذ مطلع العام الحالي 2024 بلغت 2.850 مليار دولار.
أظهرت بيانات البنك المركزي، سحبه سيولة لدى البنوك العاملة في مصر يوم 14 مايو الجاري، بقيمة 1.050 تريليون جنيه في العطاء الأسبوعي، ضمن الودائع بعائد ثابت (الودائع المربوطة) بعائد 27.75%.

وشارك في مزايدات العطاء 32 بنكاً، ويكون تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100%، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.

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