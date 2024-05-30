"بالانتير" تفوز بعقد قيمته 480 مليون دولار مع الجيش الأميركي

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أعلن البنتاغون يوم الأربعاء أن شركة بالانتير حصلت على عقد بقيمة 480 مليون دولار من الجيش للعمل في مشروع يسمى "مافن سمارت سيستم" Maven Smart System.

استخدم الجيش الأميركي مؤخرًا هذا النوع من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط، وفقًا لبيان صحافي صدر في فبراير.

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يستخدم مشروع "مافن" الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لمساعدة الجنود على تحديد الأهداف بسرعة أكبر ودقة.

التكنولوجيا، التي كانت شركة Palantir تبنيها للجيش منذ أن تخلت "غوغل" عن العقد في عام 2018، نضجت في السنوات الأخيرة لتشمل بيانات من أنظمة الرادار وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الحرارة. كما أنها تضمنت تحليل البيانات غير المرئية مثل علامات تحديد المواقع الجغرافية التي تم جمعها من الهواتف الذكية وخلاصات وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

وتعتبر الصفقة البالغة قيمتها 480 مليون دولار مع شركة USG التابعة لشركة Palantir والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء هي عقد بسعر ثابت.

ولم تستجب شركة Palantir على الفور لطلب التعليق.

حصلت الشركة مؤخرًا على صفقة أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي من قبل الجيش للمرحلة التالية من برنامج المحطة الأرضية لعقدة الوصول للاستخبارات التكتيكية (TITAN) للخدمة، والذي يهدف إلى تزويد الجنود بالجيل التالي من دمج البيانات وقدرات الاستشعار العميق عبر الذكاء الاصطناعي. وبلغت قيمة الصفقة الأخرى 178 مليون دولار.

وقالت "بلومبرغ"، "منذ أن شارك المستثمر التكنولوجي الملياردير والمتبرع السياسي بيتر ثيل في تأسيس شركة "بالانتير"، نمت شركة البرمجيات، التي يقع مقرها في دنفر، من خلال خدمة مجتمع الاستخبارات الأميركي إلى العمل مع العشرات من الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وفي البلدان الحليفة".