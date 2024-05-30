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خاص

"جيه إل إل" للعربية: استمرار الطلب على المساحات المكتبية بدبي والرياض في الربع الأول

أسعار إيجارات المساحات المكتبية سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الأول

دبي - العربية.نت
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أظهر تقرير من "JLL" أن سوق المكاتب في دبي شهدت تسليما محدودا لحوالي 17 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال الربع الأول، ووصل إجمالي المخزون إلى أكثر من 9.2 مليون متر مربع.

وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية في دبي، حيث كان هناك نشاط ملحوظ من الشركات التي أظهرت تفضيلا للمساحة المجهزة بسبب انخفاض مساهمات الملاك في النفقات الرأسمالية. يذكر أن أسعار الإيجار في إمارتي دبي وأبوظبي شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الأول.

وفي هذا السياق، قال رئيس أسواق رأس المال لدى "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فادي موصلي، إنه من الملاحظ بعد جائحة كورونا زيادة شهية الشركات ورجال الأعمال على استئجار المكاتب في دبي والرياض.

وأضاف موصلي في مقابلة مع "العربية Business"، أن العديد من المطورين العقاريين يركزون على سوق المكاتب، مع استمرار التوقعات بزيادة الطلب على هذه الفئة خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة أثرت على أسعار العقارات في أوروبا وأميركا، كما دفعت حجم صفقات العقارات التجارية للتراجع بأكثر من 50% خلال عام.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العربية والخليجية في أسواق العقارات في أوروبا وأميركا تراجع بنحو 50% مع تراجع السوق، وهناك حالة ترقب مع استمرار الهبوط لاقتناص الفرص الاستثمارية.

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