أغنى امرأة عصامية في أميركا نشأت في مزرعة ألبان.. كيف أصبحت ثروتها 21 مليار دولار؟

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نشأت ديان هندريكس في مزرعة ألبان في أوسيو بولاية ويسكونسن، وكانت تتخيل دائماً مستقبلها وهي ترتدي البدلات وتقود سيارات جميلة وتعمل في المدينة.

اليوم، تقدر ثروة السيدة البالغة من العمر 77 عاماً بـ 20.9 مليار دولار - أي ما يقرب من ضعف صافي ثروتها المبلغ عنها قبل عامين فقط - وتتصدر قائمة فوربس الأخيرة لأغنى النساء العصاميات في أميركا للسنة السابعة على التوالي.

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ثروتها تأتي إلى حد كبير من لوازم الأسقف الخاصة بها ABC Supply. قامت هندريكس ببناء شركة بلويت بولاية ويسكونسن مع زوجها الراحل في عام 1982، وهي حالياً رئيسة الشركة. وقال موقع الشركة على الإنترنت إنها تمتلك 100% من الشركة.

حققت ABC Supply إيرادات بقيمة 20.4 مليار دولار العام الماضي ولديها أكثر من 900 موقع فرعي، وفقاً لفوربس.

أخلاقيات العمل المزروعة في المزرعة

في سن العاشرة، وأثناء تأملها، قالت هندريكس لنفسها: "لا أريد أن أكون مزارعة، ولا أريد أن أتزوج من مزارع"، كما قالت لمجلة فوربس العام الماضي. وبدلاً من ذلك، تصورت نفسها وهي ترتدي "بدلة زرقاء وتمتلك سيارة جميلة وتتمتع بالاستقلالية".

وقالت إن عيد الغطاس، إلى جانب مشاهدة والديها يعملان في المزرعة، جعل هندريكس تحلم بمهنة خاصة بها. ثم حملت في سن 17 عاماً، وأنهت سنتها الأخيرة في المدرسة الثانوية أثناء إقامتها في المنزل.

وبعد 3 سنوات، تقدمت بطلب الطلاق من صديقها في المدرسة الثانوية، وكأم عزباء، حصلت على سلسلة من الوظائف الغريبة - حتى العمل كنادلة في مجلة بلاي بوي باني - بينما كانت تبني مهنة في مجال العقارات، على حد قولها.

قالت هندريكس: "عندها بدأت حقاً النظر إلى مهنة، مهنة كنت أحلم بها دائماً، وهي العمل في مجال الأعمال".

بعد أن التقت بمقاول السقف كين هندريكس وتزوجته في السبعينيات، شارك الثنائي في تأسيس شركة ABC Supply. وحققت الشركة مبيعات سنوية بلغت مليار دولار لأول مرة في عام 1998، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

الخلافات والمساهمات

النجاح لم يأت دون جدل. في عام 2016، وهو العام الأول الذي تصدرت فيه هندريكس قائمة أغنى النساء العصاميات في أميركا، ذكرت صحيفة ميلووكي جورنال سينتينل أنها "لم تدفع سنتاً واحداً في ضريبة الدخل الحكومية من عام 2012 حتى عام 2014". كما أنها لم تكن مدينة بأي أموال من ضرائب الدولة في عام 2010، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام.

قال سكوت بيانشيني، مدير الضرائب في ABC Supply، لـ CNBC Make It في عام 2022، إن هذا ليس بالضرورة غير قانوني. وقد غيرت الشركة تصنيفها الضريبي من شركة C إلى شركة S خلال تلك السنوات. بموجب قانون ولاية ويسكونسن، يمكن للشركات أن تتقدم بطلب لتصبح S-corps على المستوى الفيدرالي وC-corps على مستوى الولاية، مما يعني أن ABC Supply يمكن أن تختار حالة الخيار الضريبي خارج الولاية - بما في ذلك أي شيكات يتم إجراؤها من الشركة إلى هندريكس - إذا تم سداد جميع ضرائبها الفيدرالية.

ولا يزال هندريكس يقيم بالقرب من بيلويت، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 37 ألف نسمة. لقد قامت بشراء وتحويل العديد من المباني التاريخية والشركات القديمة في المدينة، وأنفقت ملايين الدولارات على مشاريع محلية لإعادة بناء العقارات المهجورة وجلب أعمال جديدة إلى الولاية، وفقاً لمجلة فوربس.

في عام 2017، افتتحت هندريكس مركزاً وظيفياً محلياً لاستضافة ورش عمل المهارات لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية، حول موضوعات مثل البرمجة والبناء. وقالت لمجلة فوربس في ذلك الوقت إن البرنامج يهدف إلى تعريف المراهقين "بقيمة الوظيفة".

وقالت هندريكس: “يتعجب الأطفال عند معرفة الأمور التي تتم بها الأشياء مثل وظيفة عامل اللحام". "يمكنهم الذهاب إلى المدرسة المهنية ويختار بعضهم أن يصبح لحاماً مقابل 50 ألف دولار سنوياً. هذه وظائف جيدة".