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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
خاص

ستاندرد تشارترد يتوقع خفض "المركزي" المصري للفائدة 300 إلى 500 نقطة أساس بنهاية العام

كارلا سليم: معدل التضخم التراكمي في مصر سجل 70% خلال الثلاث أعوام الماضية

دبي - العربية.نت
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توقعت الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بداية من الربع الثالث من العام الحالي.

"نقدر تراجع بقيمة تتراوح بين 3% إلى 5% بنهاية العام الحالي، ولكن على دفعات بمعدل 1.5% لكل خفض"، وفقا لكارلا.

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وقالت الخبير الاقتصادي لبنك ستاندرد تشارترد في مائدة مستديرة حضرتها "العربية Business" إن توقعاتنا بخفض الفائدة سبتمبر المقبل بناءً على احتمالية تراجع التضخم إلى دون مستوى 30% بداية من قراءة يونيو المقبل ليسجل 28.8%.

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تابعت: ونتوقع استمرار تراجع التضخم على الرغم من قرارات الحكومة المصرية برفع الدعم عن الخبز وبعض الخدمات والسلع، إلا أننا نتوقع امتصاص تأثيرات سنة الأساس للارتفاعات المحتملة للأسعار.

وأشارت إلى أن مصر عانت على مدى 3 أعوام مضت من مستويات تضخم كبيرة بلغت تراكميا إلى 70%، ولكننا حاليا نتوقع تراجع هذه المستويات إلي 25% الربع الأول من العام المقبل، وفى حال استمرار التدفقات من المحتمل أن ينحصر التضخم إلى 15% نهاية عام 2025.

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