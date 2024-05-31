6 مهارات مطلوبة للعمل الحر بعضها 250 دولاراً في الساعة

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ومن المتوقع أن يتخرج حوالي مليوني شخص من الجامعة في الولايات المتحدة في عام 2024، وفقاً للمركز الوطني لإحصاءات التعليم. سوف يغوص العديد من هؤلاء الخريجين في القوى العاملة ويبدأون في بناء حياتهم المهنية.

بالنسبة لأولئك الشباب الذين يفكرون في ما يجب التركيز عليه لمحاولة الحصول على المزيد من الجذب في سوق العمل، أصدر سوق العمل الحر Upwork مؤخراً قائمته للمهارات الأكثر طلباً لعام 2024.

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وفيما يلي 6 مهارات عبر فئات تتراوح من تطوير الويب إلى الدعم، بما في ذلك ما تستلزمه كل منها والمبلغ الذي يتقاضاه المحترفون مقابل ذلك على النظام الأساسي.

تحليلات البيانات

قالت مارغريت ليلاني، نائبة رئيس قسم تقديم المواهب في Upwork، إن محللي البيانات ينظرون إلى "مجموعات كبيرة ومعقدة بشكل لا تصدق من البيانات لاستخلاص رؤى من شأنها أن تقود مسار الأعمال". يستخدمون أدوات مثل Microsoft Excel وGoogle Spreadsheet وSQL وTableau.

وأضافت عن هذه الأدوات: "إن التكنولوجيا جديدة وتتطور بوتيرة جنونية". "وبالتالي فإن البشر الذين يعرفون كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا واستخدامها وتطبيقها سيكونون هم الفائزون في تلك اللعبة"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

يتقاضى محللو البيانات في Upwork ما يصل إلى 167 دولاراً في الساعة.

المطور المتكامل

عندما يتعلق الأمر ببناء مواقع الويب والتطبيقات، فإن مطوري البرامج الكاملة مسؤولون "عن كل من الواجهة الأمامية والخلفية" لموقع الويب، كما تقول فيكي سالمي، الخبيرة المهنية في Monster. أي أنهم مسؤولون عن الواجهة التي يراها المستخدم، بالإضافة إلى الآليات المستخدمة التي تجعلها تعمل.

ونظراً للتطور المستمر للتكنولوجيا، فإن الطلب على التطوير الكامل "لن يختفي"، كما قالت ليلاني.

يتقاضى مطورو البرمجيات المتكاملين على Upwork ما يصل إلى 190 دولاراً في الساعة.

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وقالت سالمي إن المسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون المعلومات عن عملائهم على منصات مثل، إنستغرام، وبينتريست بهدف بناء منصات، والتفاعل مع العملاء، وبناء العلامات التجارية، وتعزيز المبيعات، وزيادة حركة المرور على موقع الويب".

بينما قالت ليلاني: "مثل المطور المتكامل، ونظراً لانتشار هذه المنصات، فإن "التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو أحد الأنشطة الأخرى التي لن تختفي".

يتقاضى المسوقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 250 دولاراً في الساعة.

محاسبة

يقوم المحاسبون بفحص البيانات المالية لمساعدة الشركات والأفراد على العمل، وتقديم الضرائب، وما إلى ذلك. وتقول ليلاني إن الشركات غالباً "تحتاج إلى الوصول السريع إلى الخبراء الذين يمكنهم إنجاز المهمة". "وهذه مشكلة عمل بالنسبة إلى قائمة Fortune 10. وهي أيضاً مشكلة عمل بالنسبة إلى شركة ناشئة صاعدة."

وقالت سالمي: "سنحتاج دائماً إلى دفع الضرائب"، لذا فإن هذه المهارة أيضاً لها عمر طويل.

يتقاضى المحاسبون في Upwork ما يصل إلى 125 دولاراً في الساعة.

المساعدة الافتراضية العامة

يساعد المساعدون الافتراضيون العامون العملاء بمجموعة من الطرق المختلفة. يقول ليلاني إنه يتم تعيينهم "لإعداد التقويم الخاص بهم، وللمساعدة في البريد الإلكتروني، ولإعداد بعض العروض التقديمية"، وما إلى ذلك.

وقالت إن البعض يمكن أن يتخصصوا في برامج أو منصات معينة، "لكن الطبيعة العامة تسمح لهم أيضاً بأن يكونوا أذكياء".

يتقاضى هؤلاء المساعدون ما يصل إلى 65 دولاراً في الساعة على Upwork.

التصميم الجرافيكي

قالت سالمي إن مصممي الجرافيك "يبتكرون مفاهيم بصرية تسير جنباً إلى جنب مع العلامة التجارية" لعملائهم. يقومون بإنشاء الشعارات والرسوم البيانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية وما إلى ذلك.

وأوضحت ليلاني: "نحن نعيش في مجتمع بصري". "وبالتالي فإن التصميم الجرافيكي هو الأكثر أهمية."

يتقاضى مصممو الجرافيك ما يصل إلى 150 دولاراً في الساعة على Upwork.