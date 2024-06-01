مصر توقف نظام تخصيص الأراضي بالدولار من الخارج

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة المصرية، عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو 2024.

وقال إن قرار الوقف سيكون لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، ويستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية.

ويشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.

وقبل أيام، كان وزير الإسكان المصري، قد أشار إلى أن عددًا من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج، وذلك من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي".

وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، والتي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه منذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 11300 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1600 شركة، فى حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4347 طلبا فى 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.

ووفق بيان، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، الدكتور وليد عباس، إن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلًا من الخارج.

وأكد أن الهيئة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته من خلال آلية التخصيص بالدولار الأميركي تحويلًا من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.

وقال إنه تم إتاحة 1132 قطعة أرض، وتم استكمال المستندات لـ507 قطع أراض، وجار مراجعة المستندات، وجاءت مدينة دمياط الجديدة فى المرتبة الأولى بـ815 طلبًا، تليها مدينة سوهاج الجديدة بـ667 طلبًا، و516 طلبا بمدينة العاشر من رمضان، و379 طلبا بمدينة القاهرة الجديدة، و319 طلبا بمدينة بنى سويف الجديدة، و265 طلبا بمدينة 6 أكتوبر، كما شهدت مدن الجيل الرابع إقبالًا كبيرًا، ومنها حدائق أكتوبر بـ234 طلبا، والمنصورة الجديدة بـ34 طلبا، وناصر "غرب أسيوط" بـ21 طلبا.