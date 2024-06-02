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خاص

أرباح قوية للشركات العقارية المدرجة في بورصة مصر.. ما المتوقع بنهاية 2024؟

"الأهلي فاروس" للعربية: نتوقع ارتفاع أسعار العقار في مصر ولكن بوتيرة أبطأ

دبي - العربية.نت
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حققت شركات التطوير العقاري المقيدة في البورصة المصرية طفرة فى أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي مدعومة بمبيعات قوية.

ونمت أرباح شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، 491% على أساس سنوي في الربع الأول لتبلغ 4.13 مليار جنيه.

فيما أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 309%، في الفترة نفسها، من جانبها ارتفعت أرباح مدينة مصر للإسكان والتعمير 287% إلى 1.17 مليار جنيه.

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من جانبها، قالت نائبة رئيس أول قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ميار العشري، إن مبيعات الشركات العقارية في مصر ارتفعت نتيجة الزيادة في الأسعار.

وأضافت العشري في مقابلة مع "العربية Business"، أن مبيعات من حيث عدد الوحدات مرتفعة أيضا، موضحة أن الربع الأول من العام الحالي كان استثنائيا نظرا لقيام مصر بتعويم الجنيه في 6 مارس.

وذكرت أن المبيعات كانت قوية جدا في شهري يناير وفبراير وسط توقعات بخفض مرتقب للجنيه.

وتوقعت العشري، زيادة المبيعات في الفترة المتبقية من العام ولكن بنسبة أقل عن الربع الأول 2024، أو مبيعات 2023، مرجحة أن تكون زيادة المبيعات للعام الحالي ككل بنسبة 15% إلى 20%.

كما رجحت ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة أبطأ عن المستويات التي ارتفعت بها في الفترة الأخيرة.

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