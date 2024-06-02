اقتصادي شهير: أتوقع مستقبل قاتم للصين و"بايدن" يدفع البلدين إلى حرب أبدية

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يمكن أن تصبح الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين "حرباً إلى الأبد" تستمر إلى ما لا نهاية، وفقاً لستيفن روتش، الخبير في الاقتصاد الصيني.

اعترض الرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا على أحدث السياسات التجارية للولايات المتحدة ضد الصين خلال تصريحات عامة في بكين يوم الجمعة. وقال روتش في تصريحات نشرتها "بلومبرغ"إن الحرب التجارية بين البلدين ستكون "خطأ فادحا" من شأنه أن يترك البلدين في وضع أسوأ في نهاية المطاف.

وقال روتش: "أشعر بالقلق من أن بايدن يُدخل نفسه بشكل أعمق في "حرب أبدية" جديدة ضد الممارسات التجارية الصينية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثارت انتقاداته السابقة للقيادة الصينية غضبا بكين. في فبراير، نشر روتش مقالة افتتاحية في صحيفة فايننشال تايمز انتقد فيها رد فعل الحكومة الصينية القاسية على احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 و2020، قائلاً إن "فرض قانون جديد للأمن القومي يتمحور حول بكين، أدى إلى تمزيق أي مظهر متبقي من مظاهر الحكم الذاتي السياسي" في المستعمرة البريطانية السابقة.

ولم تلق هذه التعليقات استحسان المسؤولين الصينيين. وقال روتش إنه طُلب منه عدم مناقشة الموضوع عندما تحدث في منتدى التنمية الصيني في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فقد أعرب بصوت عالٍ أيضاً عن مخاوفه بشأن الاقتصاد الصيني المضطرب.

أزمة القطاع العقاري في الصين

لقد كان القطاع العقاري في البلاد غارقاً في أزمة، مما أدى إلى إفلاس أكبر مطور، "إيفرغراند". وفي الوقت نفسه، قام المستهلكون الصينيون بتقليص إنفاقهم، مما أدى إلى إعاقة الاقتصاد بشكل أكبر.

وقال روتش لشبكة "CNBC" في مارس/آذار: "هناك مجموعة خطيرة من التحديات التي تواجهها الصين". "ربما نفدت منهم الحلول الخيالية للمشاكل الصعبة".

وعلى هذه الخلفية، احتدمت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

حظر مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي للصين

خلال العام الماضي، نفذت إدارة بايدن سلسلة من السياسات التجارية الجديدة التي تهدف إلى الحد من وصول الصين إلى تقنيات معينة، وأبرزها أشباه الموصلات. وفي أكتوبر 2023، قيدت الولايات المتحدة وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وفي نهاية المطاف، قامت الولايات المتحدة بتجنيد حلفاء مثل اليابان وهولندا لتنفيذ بعض الحظر على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي للصين.

ثم ردت الصين بفرض حظر على الرقائق هذا العام، مع فرض حواجز جديدة استهدفت الشركات الأميركية مثل إنتل وإيه إم دي، التي تم التخلص التدريجي من منتجاتها من أنظمتها الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، نفذت إدارة بايدن حظراً أكثر صرامة على التصدير لسد ثغرة لا تزال تسمح للصين بالحصول على شرائح معينة من إنفيديا.

أزمة بيع "تيك توك"

وقد توسعت العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين لتشمل شركات في صناعات أخرى أيضاً. كما أثار البيع القسري المحتمل لـ TikTok إلى شركة أميركية غضب السلطات الصينية، ناهيك عن الشركة الأم لشركة التواصل الاجتماعي ByteDance. وفي الآونة الأخيرة، فرضت إدارة بايدن تعريفات مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية ومجموعة واسعة من منتجات الطاقة النظيفة الأخرى مثل الخلايا الشمسية والبطاريات المتقدمة.

لكن روتش حذر من أن أي مكاسب قد تحققها الولايات المتحدة في عرقلة تكنولوجيا أشباه الموصلات الصينية يمكن أن يقابلها حجب الصين لتطورات الطاقة الخضراء.

وقال: "إن اتخاذ موقف حمائي ضد دولة مثل الصين، التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي يحتاجها العالم الذي يقع في قبضة تغير المناخ بشدة، هو خطأ فادح، ومن المحتمل أن يكون له أبعاد تاريخية".

الصين تصنع 80% من الألواح الشمسية في العالم

تعد الصين رائدة على مستوى العالم في العديد من التقنيات التي من شأنها تمكين أو تعزيز تحول الطاقة. فهي تصنع 80% من الألواح الشمسية في العالم، وهي أكبر منتج لطاقة الرياح.

وردد منتقدون آخرون آراء روتش بأن الحد من واردات التكنولوجيا الخضراء يعد بمثابة هزيمة ذاتية. لقد زعموا أيضاً أن الحد من التدفق الحر للتكنولوجيات الخضراء سيكون في نهاية المطاف بمثابة تأثير سلبي واضح على جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ.

من المرجح أن تستغرق العواقب الكاملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سنوات قبل أن يتم فهمها بالكامل. في هذه الأثناء، وبغض النظر عن مدى خطورة العواقب، فمن غير المرجح أن تهدأ التوترات قريبا. وفي مقالته التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز في فبراير، كتب روتش أنه "لا يرى طريقاً سهلاً لحل التوترات بين الولايات المتحدة والصين".