الذكاء الاصطناعي يعيد رسم قائمة مليارديرات العالم.. ماسك يقترب من القمة

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ارتفعت ثروة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لتتجاوز حاجة الـ 200 مليار دولار مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعد جولة جمع أموال لصالح شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI بقيمة 6 مليارات دولار ما رفع تقييم الشركة إلى 24 مليار دولار.

تمثل حصة ماسك في شركة الذكاء الاصطناعي نحو 13 مليار دولار، فضلاً عن حصصه في شركات "تسلا"، و"سبيس إكس" والتي تهيمن على الجزء الأكبر من ثروته.

ورغم تجاوز صافي ثروة ماسك لمنافسة الأميركي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، حيث بات صاحب المرتبة الثانية في ترتيب الثروة وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، إلا أنه لا يزال خاسراً 25 مليار دولار هذا العام، بسبب تراجع أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا.

ويتفوق الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، فقط على إيلون ماسك، حيث تأتي ثروته عند 207 مليارات دولار، بينما يفصله 4 مليارات دولار فقط عن "ماسك" بثروة 203 مليارات دولار، فيما هبطت ثروة بيزوس إلى 199 مليار دولار.

الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الشركة الأم لـ "فيسبوك" ربح العام الجاري 38 مليار دولار، وضعته في المركز الرابع بثروة صافية 166 مليار دولار.

بينما استفاد "لاري بيدج" من ثروة الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، حيث زادت ثروته 27 مليار دولار لتصل إلى 153 مليار دولار، متجاوزاً بيل غيتس، المؤسس لشركة "مايكروسوفت" – الشركة الأكثر قيمة في العالم – وصاحب المركز السادس بين قائمة أثرياء العالم بثروة صافية 152 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمة من مليارديرات العالم، حققت أرباحاً خيالية خلال العام الجاري حتى الآن، إلا أن أكبر الرابحين من ثورة الذكاء الاصطناعي، كان "جينسن هوانغ" الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إنفيديا"، والذي تضاعفت ثروته من 44 مليار دولار في بداية العام إلى 96.3 مليار دولار مع أرباح بلغت 52.3 مليار دولار.