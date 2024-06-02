الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً.. الأول تقاضى 162 مليون دولار خلال سنة

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تصدر الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الرقائق "Broadcom"، هوك تان، قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في عام 2023. حصل على تعويض إجمالي قدره 161.83 مليون دولار.

وللمفارقة فإن بعض الرؤساء التنفيذيين الآخرين ذوي الكفاءة العالية مثل تيم كوك من شركة أبل، يحتل المرتبة السادسة بأجر إجمالي قدره 63.2 مليون دولار، وشانتانو ناراين، الرئيس التنفيذي لشركة "Adobe"، يحتل المرتبة 11 بمكافآت إجمالية قدرها 44.93 مليون دولار، وفقاً للقائمة التي أعدتها "CEO World"، واطلعت عليها "العربية Business".

وبلغ إجمالي تعويضات هوك تان لعام 2023 نحو 161.83 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 167% عن العام السابق. وكانت نسبة الأجر، وهي الفرق بين أرباحه ومتوسط ​​راتب الموظف في شركة تصنيع الرقائق والبرمجيات، 510 إلى 1. وحققت الشركة إيرادات بقيمة 35.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2023.

الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني بالو ألتو نيتوركس، نيكيش أرورا، احتل المرتبة الثانية، حيث حصل على تعويض إجمالي قدره 151.43 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 1,355%. بلغت نسبة أجور الرئيس التنفيذي إلى العامل في الشركة 735 إلى 1، بينما وصلت الإيرادات في السنة المالية 2023 إلى 6.89 مليار دولار.

وجاء الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول "بلاكستون"، ستيفن شوارزمان، في المركز الثالث، مع أجر إجمالي 120 مليون دولار، فيما يبلغ متوسط الأجر السنوي للموظفين بشركته 245 ألف دولار.

أما رئيس شركة "نتفليكس"، ثيودور ساراندوس، فقد احتل المركز الثامن بين قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في الولايات المتحدة لعام 2023، بأجر إجمالي بلغ 49.8 مليون دولار. تلاه الرئيس التنفيذي لعملاق الإعلام "وارنر بروس"، ديفيد زيسلاف، بأجر 49.7 مليون دولار بالمرتبة التاسعة.

رئيس شركة "إكسون موبيل" كان الأعلى أجراً بين شركات الطاقة، إلا أنه احتل المرتبة الـ 17 في القائمة، مع حزمة أجور بلغت 36.9 مليون دولار.

بينما الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام الأكبر في العالم "Comcast"، بريان روبرتس، فقد حصل على تعويضات إجمالية بقيمة 35.5 مليون دولار.

ولحق، جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي، لأكبر بنك في العالم "جي بي مورغان" بالقائمة في المرتبة العشرين بحزمة أجور بلغت 35 مليون دولار.