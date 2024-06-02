"تسلا" تستدعي عشرات الآلاف من السيارات بسبب خلل حزام الأمان

1 دقيقة للقراءة

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية، إن شركة تسلا تستدعي 125227 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في نظام التحذير من حزام الأمان، مما قد يزيد من خطر الإصابة في حالة التصادم.

وأضافت الهيئة التنظيمية إن المركبات فشلت في الامتثال لمتطلبات السلامة الفيدرالية، حيث قد لا يتم تنشيط ضوء التحذير الخاص بحزام الأمان والرنين المسموع عندما لا يكون السائق قد ربط حزام الأمان، وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويؤثر الاستدعاء على بعض سيارات موديل S موديل 2012-2024، وموديل X موديل 2015-2024، وموديل 3 موديل 2017-2023، وموديل Y موديل 2020-2023.

ستصدر تسلا تحديثاً للبرنامج عبر الهواء لإصلاح المشكلة، ومن المتوقع أن يبدأ النشر في يونيو.

وقالت NHTSA إن التحديث سيزيل الاعتماد على مستشعر إشغال مقعد السائق من البرنامج ويعتمد فقط على مشبك حزام مقعد السائق وحالة الإشعال لتنشيط إشارات التذكير بحزام الأمان.

وكانت تسلا قد استدعت 200 ألف سيارة من طراز S وX وY في الولايات المتحدة في يناير الماضي بسبب خلل في البرمجيات قد يعيق رؤية السائقين أثناء الرجوع للخلف.

كما استدعت 3878 شاحنة سايبر تركس في أبريل لإصلاح وسادة دواسة الوقود التي يمكن أن تنفك تلقائياً.

كما فتح منظمو سلامة السيارات في الولايات المتحدة أيضاً تحقيقاً الشهر الماضي حول ما إذا كان استدعاء تسلا لأكثر من مليوني سيارة تم الإعلان عنه في ديسمبر لتثبيت ضمانات الطيار الآلي الجديدة كان كافياً بعد سلسلة من الحوادث.