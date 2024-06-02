شركة أبحاث تتبنى سلوك النمل في توصياتها للأسهم المصرية.. اتبع "الفيرمونات"!

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نملة الاستطلاع أو النملة الكشافة، هو نوع من النمل يتمتع بوظيفة مميزة في مجتمع النمل هرمي التنظيم أو ما يسمى "النملية"، حيث تتوزع المهام على عدة رُتب تختلف وظائفها ومسؤولياتها.

وبحسب تقرير صادر عن أبحاث شركة برايم للوساطة، المصرية، فإن نملة الاستطلاع تلعب دوراً حاسماً في هذا النظام، حيث تكون المسؤولة عن استكشاف المحيط والبحث عن مصادر الطعام والموارد الأخرى للنملية. وتقوم بتوجيه النمل الآخر (جيش النمل) نحو مصدر الطعام من خلال ترك أثر كيمياوي يعرف باسم الفيرمونات للتواصل.

والفيرمونات هي مواد كيمياوية تفرزها النملة للتواصل ونقل المعلومات والتنبيه بوجود مصدر طعام أو إشعار الآخرين بوجود خطر أو أعداء.

ويتابع التقرير: "الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم يتخذون قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء لورقة مالية بناءً على أداء ورقة مالية أخرى في نفس القطاع أو حتى في قطاع آخر. فهناك بعض الأسهم تقوم بدور نملة الاستطلاع، والتي تقوم بإصدار الفيرمونات كدليل على مصدر الطعام (طفرة سعرية مماثلة محتملة) أو دليل على وجود خطر (انخفاض سعري حاد مماثل)".

على سبيل المثال، قد يقوم حامل (مشتري) سهم بالم هيلز للتعمير ببيع ورقته المالية كنتيجة لانخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهو ما يطلق عليه انبعاث فيرمونات تحذير "طلعت مصطفى" على القطاع العقاري (تحذير من انخفاض محتمل في باقي أسهم القطاع).

والعكس صحيح، فقد يقوم المتعاملون بالسوق بشراء حزمة من أسهم مؤشر إي جي إكس 70 كنتيجة تحقيق إحدى أسهمه طفرة سعرية في مدى زمني قصير، مما يعني إفراز هذا السهم المحقق للطفرة فيرمونات إيجابية كإشارة على الوصول لمصدر الطعام (ارتفاع محتمل في باقي أسهم المضاربات).

ولذلك يوجد في كل قطاع نملة استطلاع مؤثرة تصدر نوعا من الفيرمونات المحتملة كإشارة ارتفاع محتمل (وجود مصدر للطعام) أو كإشارة تحذير محتملة (وجود خطر).

وحددت أبحاث برايم للوساطة، شركة مجموعة طلعت مصطفى كنملة استطلاع القطاع العقاري في البورصة المصرية، وذلك من بين 30 سهماً يتكون منها القطاع.

وذكرت أن سهم مجموعة طلعت مصطفى، يتحرك بحركة عرضية واسعة النطاق بين مستو 51 و70 جنيها على المدى المتوسط، واستمرار تحركه أعلى مستوى دعمه الرئيسي الهام عند 51 جنيهاً يدعم استمرار هذه الحركة العرضية، ولذلك فإن اختراق هذا المستوى الهام من الدعم سيبعث فيرمونات سلبية (إشارة تحذير) على إمكانية حدوث موجة انخفاض حادة، قد تدفعه للانخفاض باتجاه مستوى الدعم التالي عند 40 جينها، مما قد يؤثر سلباً على باقي القطاع (جيش النمل).

وأضافت أبحاث برايم، أنه على الجانب الآخر، اختراق مستوى المقاومة الثانوي الحالي عند 60 جنيهاً وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً يبعث فيرمونات إيجابية على باقي القطاع (ارتفاع محتمل) مستهدفاً مستوى منطقة المقاومة التالية عند 65 إلى 70 جنيهاً.

وبحسب التقرير، فإن جيش نمل قطاع البنوك يتكون من 11 سهماً، وأكثرهم تأثيراً على القطاع ارتفاعاً أو انخفاضاً في الوقت الراهن هو البنك التجاري الدولي – مصر، الذي يتحرك في حركة عرضية واسعة النطاق بين مستوى 70 إلى 95 جنيهاً على المدى المتوسط، واستمرار تحركه أعلى مستوى دعمه الرئيسي الهام عند 70 جنيهاً يدعم استمرار هذه الحركة العرضية، واختراق هذا المستوى العام من الدعم سيبعث فيرمونات سلبية (إشارة تحذير) على إمكانية حدوث موجة انخفاض حادة، قد تدفعه للانخفاض باتجاه منطقة الدعم التالية عند 55 إلى 60 جنيهاً، ما قد يؤثر سلباً على باقي القطاع.

وعلى الجانب الآخر، فإن اختراق مستوى المقاومة الثانوي الحالي عند 80 جنيهاً سيبعث فيرمونات إيجابية على باقي أسهم القطاع (ارتفاع محتمل).