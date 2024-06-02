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قال رئيس البحوث في شركة "العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية"محمود جاد، إن الشركة في تقييمها للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اعتمدت على التحليل المالي لأسهم البورصة المصرية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، إن إحدى الطرق التي اعتمدتها الشركة في توقعاتها للبورصة المصرية هذا العام هي تحديد الأسعار المستهدفة للأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي وقياس الارتفاع أو الانخفاض المحتمل في السهم ويتم حساب المتوسط المرجح لنسبة الصعود المحتملة ومن خلالها يتم تحديد مدى إمكانية صعود المؤشر الرئيسي ونسبة الارتفاع.

وأشار إلى طريقة أخرى وهي قياس مضاعفات الربحية عن طريق قياس متوسط مضاعف الربحية للمؤشر خلال فترة تاريخية معينة، موضحا أن بحوث شركة العربي الإفريقي فضلت الفترة ما بين عامي 2017 و2023، حيث تلت فترة تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016 وراعت الدراسة متوسطة مضاعف الربحية بأسواق منطقة الشرق الأوسط ومتوسط مضاعف ربحية مؤشر " MSCI " للأسواق الناشئة.

وقال "نرى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الفترة الحالية يتداول عند مضاعف ربحية 9 مرات تقريبا ولو على الأرباح المستقبلية المتوقعة للعام الحالي فإن مضاعف الربحية يبلغ نحو 6 أو 7 مرات مقارنة بمتوسط تاريخي في حدود 11 مرة وهذا يعكس إلى أي مدى أسهم المؤشر الرئيسي رخيصة".

وأضاف أن المستوى المستهدف حاليا للمؤشر الرئيسي عند 35 ألف نقطة وبالفعل كان وصل 34.5 ألف نقطة في مارس الماضي وبالتالي فالمستوى المستهدف ليس بعيدا.

وقال "إن الأداء المالي للأسهم في الفترة التالية لتعويم 2016 كان العامل الأهم في تفضيلاتنا للأسهم بالسوق المصرية خلال العام الجاري، حيث استطاعت هذه الشركة تحقيق نمو قوي في أرباحها وكان النمو في الأرباح يتجاوز التغير في معدلات التضخم و التغير في أسعار الصرف أيضا".

ورفعت الشركة في وقت سابق مستهدفاتها لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، مدفوعاً بالنتائج المالية القوية في عام 2023، والنمو المتوقع في عام 2024 أيضاً على خلفية ارتفاع التضخم بسبب ضعف الجنيه المصري.

وقالت الشركة أنها تفضل ما سمتهم بـ "اللاعبين الأقوياء" الذين يتمتعون بنمو تاريخي قوي، وخاصة الأسماء ذات الأسعار المنخفضة التي يمكن أن تستفيد من إطلاق مشروع رأس الحكمة، وانخفاض الجنيه المصري، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع الفائدة.