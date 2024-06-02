"إنفيديا" تكشف عن الجيل التالي من معالجات الذكاء الاصطناعي للأجهزة الشخصية

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسين هوانغ، إن الشركة تخطط لترقية مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كل عام، معلنة عن شريحة "بلاكويل ألترا" لعام 2025 ومنصة الجيل التالي قيد التطوير تسمى "Rubin" لعام 2026.

كما قدمت الشركة - التي تشتهر الآن بأنظمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - أدوات ونماذج برمجيات جديدة عشية معرض Computex التجاري في تايوان. ترى إنفيديا أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ثورة صناعية جديدة وتتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً مع تحول التكنولوجيا إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، حسبما قال الرئيس التنفيذي في خطاب رئيسي في جامعة تايوان الوطنية.

لقد كانت إنفيديا هي المستفيد الرئيسي من الفيضان الهائل من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مما ساعد في تحويل الشركة إلى صانع الرقائق الأكثر قيمة في العالم. لكنها تتطلع الآن إلى توسيع قاعدة عملائها لتتجاوز حفنة من عمالقة الحوسبة السحابية التي تولد الكثير من مبيعاتها. وكجزء من التوسع، يتوقع هوانغ أن تتبنى مجموعة أكبر من الشركات والهيئات الحكومية الذكاء الاصطناعي - الجميع من شركات بناء السفن إلى مطوري الأدوية. لقد عاد إلى المواضيع التي طرحها قبل عام في نفس المكان، بما في ذلك فكرة أن أولئك الذين ليس لديهم قدرات الذكاء الاصطناعي سوف يتخلفون عن الركب.

وقال هوانغ يوم الأحد: "إننا نشهد تضخماً حسابياً". وأضاف أنه مع تزايد كمية البيانات التي تحتاج إلى المعالجة بشكل كبير، لا يمكن لطرق الحوسبة التقليدية مواكبة ذلك، ولا يمكننا خفض التكاليف إلا من خلال أسلوب Nvidia للحوسبة المتسارعة. لقد روج لتوفير التكاليف بنسبة 98% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 97% مع تقنية Nvidia، قائلاً إن ذلك يشكل "حسابات الرئيس التنفيذي، وهي ليست دقيقة، ولكنها صحيحة".

وقال هوانغ إن منصة Rubin AI القادمة ستستخدم HBM4، وهو التكرار التالي للذاكرة الأساسية ذات النطاق الترددي العالي التي نمت لتصبح عنق الزجاجة لإنتاج مسرع الذكاء الاصطناعي.

بدأت شركة Nvidia في بيع معالجات الألعاب لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وبدأت هذه الخلفية في الظهور مع سعي صانعي أجهزة الكمبيوتر لإضافة المزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتهم.