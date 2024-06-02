"بوينغ" و"ناسا" تلغيان أول مهمة مأهولة لشركة الطيران إلى الفضاء

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أجلت شركة بوينغ ووكالة ناسا أول رحلة مستأجرة ومأهولة إلى الفضاء، والتي شهدت بالفعل عدد من التأجيلات، وأوقفتا العد التنازلي يوم السبت قبل أقل من 4 دقائق من الإقلاع بسبب مشكلة في نظام الكمبيوتر في لوحة الإطلاق.

وتعد رحلة "CST-100 Starliner" من فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية اختباراً حاسماً لإثبات قدرة المركبة على نقل الأشخاص بأمان من وإلى مختبر الأبحاث المداري التابع لناسا.

أدى جهاز تسلسل لوحة الإطلاق الذي يتحكم في الأنظمة الحيوية أثناء العد التنازلي النهائي إلى إجهاض الاستعدادات النهائية للإطلاق، وهي أحدث انتكاسة لجهود الإطلاق التي استغرقت سنوات طويلة. وقالت ناسا إنها تتخلى عن الإطلاق المحتمل يوم الأحد لإتاحة الوقت للوكالة وشركة "United Launch Alliance"، و"بوينغ" لتحديد الخطأ الذي حدث، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت ناسا في تدوينة إن فرص الإطلاق التالية هي 5 و6 يونيو. تقوم ULA ببناء صاروخ Atlas V الذي سيرفع كبسولة Starliner إلى الفضاء.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، إن العلاج قد يكون إصلاحاً سهلاً للأجهزة، مثل تبديل جزء ما، أو قد يكون أكثر تعقيداً.

يتكون جهاز تسلسل الإطلاق من 3 أجهزة كمبيوتر زائدة عن الحاجة؛ أبلغ اثنان من أجهزة الكمبيوتر عن ظروف طبيعية، بينما تحرك الثالث بشكل أبطأ مما كان من المفترض. أدى ذلك تلقائياً إلى الإجهاض. لا تزال ULA لا تعرف سبب تصرف الكمبيوتر الثالث بهذه الطريقة.

في عام 2014، منحت وكالة ناسا عقوداً بقيمة 4.2 مليار دولار لشركة بوينغ، و2.6 مليار دولار لشركة SpaceX التابعة للملياردير إيلون ماسك، لإنشاء مركبات لنقل رواد فضاء الوكالة إلى الفضاء، وهي العناصر الأساسية لبرنامج الطاقم التجاري.

في حين تأخرت مركبة ستارلاينر 7 سنوات عن الموعد المحدد بسبب سلسلة طويلة من الأخطاء والأعطال الفنية، أطلقت شركة سبيس إكس المنافسة 9 أطقم منفصلة إلى المحطة الفضائية لصالح وكالة ناسا منذ عام 2020.

وزادت التأخيرات المتكررة من الضغوط المتزايدة على شركة بوينغ، التي حققت ما يقرب من 1.5 مليار دولار من تجاوزات التكاليف في البرنامج. ومن المتوقع أن يخسر قسم الدفاع والفضاء بالشركة أموالاً خلال الربع الثاني، حسبما قال المدير المالي برايان ويست في مؤتمر في شهر مايو، مشيراً إلى "ضغط التكلفة" على العقود ذات الأسعار الثابتة.

تواجه شركة بوينغ أسئلة حول الرؤية طويلة المدى لأعمالها الفضائية. ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام ستارلاينر بعد 6 مهمات أخرى إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا. وفي أواخر العام الماضي، أخبر "ويست" تجمعاً صغيراً من المستثمرين أن الشركة لديها قرار يجب اتخاذه بشأن الاستثمار المستقبلي في البرنامج، حسبما ذكرت بلومبرغ.

جاءت محاولة الإطلاق يوم السبت، والتي كان من المفترض أن تحمل رائدي الفضاء المخضرمين في ناسا سونيتا "سوني" ويليامز وباري "بوتش" ويلمور، بعد أسابيع من عدم اليقين بشأن موعد انطلاق المهمة من الأرض.

حاولت ناسا وبوينغ الإطلاق في 6 مايو، لكن مراقبي المهمة أوقفوا العد التنازلي بعد ملاحظة بعض السلوك الغريب لصمام داخل الصاروخ، مما أجبر ويليامز وويلمور على الخروج من المركبة الفضائية وانتظار يوم إطلاق آخر.

استبدل المهندسون الصمام، ولكن تم تأجيل الإطلاق مرة أخرى بعد أن اكتشفت بوينغ تسرباً للهيليوم في أحد محركات ستارلاينر العديدة. وبعد أسابيع من التحليلات والاجتماعات، قررت بوينغ وناسا في النهاية المضي قدماً في عملية الإطلاق دون إصلاح التسرب، قائلتين إنه لا يشكل مشكلة تتعلق بالسلامة وأن المهندسين سيراقبونه طوال الرحلة.

قال سيث سيفمان، المحلل في بنك جيه بي مورغان، في مذكرة بحثية بتاريخ 27 مايو، إنه من المحتمل أن تؤدي تأخيرات الإطلاق الأخيرة إلى إجبار شركة بوينغ على تحمل رسوم إضافية أخرى على ستارلاينر.

ومن المقرر أن تبقى ويليامز وويلمور في هذه المهمة على متن المحطة الفضائية لمدة أسبوع تقريباً. بمجرد اكتمال مهمتهم، سينفصلون عن محطة الفضاء الدولية في مركبة ستارلاينر ويهبطون في جنوب غربي الولايات المتحدة بالمظلات.