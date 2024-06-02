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خاص

"CBRE" لـ"العربية Business": نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفلل في الرياض

قال: نسبة إشغال المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض وصلت إلى 100%

دبي - العربية.نت
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ذكرت شركة العقارات CBRE في تقرير حديث، أن متوسط إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع متوسط إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في جدة بـ 13.6% خلال هذه الفترة.

وبشأن القطاع السكني، أظهر التقرير أن متوسط أسعار الفلل في الرياض ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 3.6% إلى نحو 5800 ريال للمتر المربع.

فيما سجل متوسط الإيجارات الصناعية ارتفاعا طفيفا في المدن الرئيسية بما فيها الرياض وجدة والدمام بنسب8.1% و3.1% و4.6% على التوالي.

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من جانبه، قال محلل أبحاث أول في CBRE السعودية، هتّان الشريف، في مقابلة مع "العربية Business"، إن السوق السكني في مدينة الرياض شهد ارتفاعاً في أسعار الفلل خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف الشريف: "نتوقع زيادة في أسعار الفلل خلال السنة المقبلة، بحكم أن مدينة الرياض مقبلة على زيادة في عدد السكان، متوقعاً زيادة أسعار الفلل في الفترة المقبلة.

وأوضح أن شريحة كبيرة من المقبلين على شراء المسكن الأول في السعودية يبحثون على جودة عالية، وهو ما يواكب المشاريع في الرياض وجدة.

وقال إن أهم منطقة شهدت ارتفاعات كانت منطقة شمال الرياض، حيث سجلت زيادة في الأسعار خلال فترة 3 أرباع ماضية نظرا لقربها من أماكن الاجتذاب في الرياض وارتفاع مستوى المشاريع المنفذة في المنطقة الشمالية مقارنة بالمشاريع المنفذة غرب الرياض.

وعن المكاتب من الدرجة الأولى، قال إن نسبة الإشغال في تلك الفئة وصلت إلى الطاقة القصوى 100% خلال 3 أرباع ماضية، نظرا لأن المعروض داخل السوق لا يوفي حجم الطلب من القادمين إلى مدينة الرياض.

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