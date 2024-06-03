أسهم "أداني" تضيف 20 مليار دولار إلى قيمتها السوقية بفضل مؤشرات فوز "مودي"

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ارتفعت أسهم شركات الملياردير الهندي غوتام أداني يوم الاثنين، مضيفة ما يقرب من 20 مليار دولار إلى القيمة السوقية للمجموعة، حيث أشارت استطلاعات الرأي بقوة إلى فوز حاسم لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات العامة التي اختتمت يوم السبت.

ارتفعت أسهم جميع شركات مجموعة أداني العشر في مومباي، مع ظهور شركة أداني باور المحدودة وأداني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة كأكبر الرابحين، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 16% و10% على التوالي. أدى الارتفاع إلى دفع القيمة السوقية للمجموعة إلى 234 مليار دولار - أي أقل بقليل من المستوى الذي كانت عليه قبل أن يؤدي تقرير شركة هيندنبورغ للأبحاث الأميركية للبيع على المكشوف إلى الانهيار في أوائل عام 2023.

أداني، الذي عاد ليصبح أغنى شخص في آسيا متجاوزا مواطنه موكيش أمباني، ينحدر أيضا من ولاية غوجارات، موطن مودي. وخلال فترة ولاية مودي التي امتدت لعقد من الزمن كرئيس للوزراء، صعد رجل الأعمال من الجيل الأول على الساحة العالمية في كثير من الأحيان من خلال التوفيق بين استراتيجيته المؤسسية وأولويات الحكومة في بناء الأمة في البنية التحتية والطاقة الخضراء والدفاع والخدمات الرقمية.

وقال سانجيف بهاسين، مدير شركة "IIFL Securities Ltd": "يبدو أن كل شيء يسير لصالحهم. أعمالهم احتكارية ويقومون بعمل جيد للغاية". والاستقرار السياسي المتوقع سيضيف إلى ذلك”. وقال إن شركة Adani Ports وشركة Adani Wilmar لصناعة زيوت الطعام هما أفضل اختيارات الوساطة.

وكانت الجهود التي بذلتها حكومة مودي للتفوق على الصين من خلال تعزيز التصنيع والبنية التحتية في الهند قد خلقت رياحاً مواتية للأسهم الصناعية. ولهذا السبب كانت توقعات استطلاعات الرأي بفوز حزب مودي بأغلبية كبيرة سبباً في إثارة التفاؤل بشأن استمرارية السياسة.

ومع وجود معاقل لها في الموانئ والمطارات وشركات توليد الطاقة في الهند، أصبحت مجموعة أداني وكيلاً لطموحات حكومة مودي لتطوير البنية التحتية ذات المستوى العالمي في البلاد.

وهي تنفذ بالفعل بعض المشاريع البارزة في الهند، بما في ذلك بناء مطار ثان على مشارف مومباي، وإعادة تطوير دارافي - واحدة من أكبر تجمعات الأحياء الفقيرة في آسيا - وبناء أكبر حديقة للطاقة المتجددة في العالم في كافدا.

كانت شركة Adani Ports هي الأفضل أداءً على مؤشر NSE Nifty 50 القياسي يوم الاثنين، في حين تبعتها شركة Adani Enterprises Ltd الرائدة بمكاسب قدرها 9.8%.

بعد أن أمرت المحكمة العليا في الهند في يناير بعدم الحاجة إلى تحقيقات جديدة حول تقرير البيع على المكشوف، عاد أداني إلى النمو السريع وتنويع أعماله. تحافظ المجموعة على مستويات ديونها تحت قيود مشددة - في إشارة إلى أحد الدروس المستفادة من هجوم البيع على المكشوف في العام الماضي والذي قضى في وقت ما على أكثر من 150 مليار دولار من القيمة السوقية.