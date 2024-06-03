الأسرع إلى المليار.. شخص واحد استغرق 7 أشهر فقط ليتحول إلى ملياردير

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إذا كسبت دولاراً واحداً كل دقيقة لمدة 24 ساعة يومياً، فسوف يستغرق الأمر أكثر من 1902 عام لتصبح مليارديراً. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هناك العديد من المليارديرات الذين جمعوا ثرواتهم في سنوات قليلة فقط.

أجرت مجلة CEOWORLD مؤخراً دراسة لتصنيف المليارديرات بناءً على مدى سرعة جمعهم لثرواتهم. وأخذت الدراسة بعين الاعتبار عوامل مثل عدد السنوات التي مرت منذ تأسيس الشركة والتي أدت إلى تحول الشخص إلى ملياردير لأول مرة، والعمر الذي أصبحوا فيه مليارديرات، وصافي ثرواتهم الحالية.

ووفقا للدراسة، حقق تشانغبينج تشاو، المؤسس المشارك لأكبر بورصة للعملات المشفرة "باينانس"، أسرع معدل تراكم للثروة، حيث حصل على أول مليار له في 7 أشهر فقط من تأسيس الشركة. وتبلغ ثروته الصافية الحالية 33 مليار دولار.

وحصل جاي ووكر على المركز الثاني كواحد من أسرع المليارديرات، حيث حقق أول ملياردير له في عام واحد فقط. بصفته مؤسس موقع "Priceline.com"، وصل إلى هذا الإنجاز في عام 2000. ومع ذلك، لم يعد مدرجاً في القائمة، مما يجعله الشخص الوحيد في التصنيف الذي انسحب من القائمة.

ويحتل غاري وينيك المركز الثالث، حيث وصل إلى مكانة الملياردير في عام ونصف. في عام 1997، أسس وينيك شركة Global Crossing، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة المبكرة 160 مليون دولار، وهو الأدنى بين الشركات التي أصبح مؤسسوها مليارديرات في هذه القائمة. كان وينيك يبلغ من العمر 51 عاماً عندما أصبح مليارديراً، مما جعله أكبر شخص سناً في هذه القائمة.

ويحتل إريك ليفكوفسكي المرتبة الرابعة، حيث استغرق عامين ونصف ليصبح مليارديراً عبر شركته Groupon. ومنذ عام 2011، ارتفع صافي ثروته إلى 3.9 مليار دولار. على عكس معظم المليارديرات في هذه القائمة، يتمتع ليفكوفسكي بخلفية في المجال القانوني ويحمل درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ميشيغان.

يحتل إيفان شبيغل المرتبة الخامسة بين المليارديرات الذين أصبحوا أثرياء بشكل أسرع. بصفته مبتكر تطبيق سناب شات، حصل شبيغل على أول مليار له في 3 سنوات فقط. وعلى مدى العقد التالي، ضاعف ثروته ليصل صافي ثروته إلى 3.5 مليار دولار. شبيغل هو أيضاً أحد أصغر المليارديرات في القائمة، حيث حصل على ثروته في سن 24 عاماً.

لدى معظم المليارديرات في هذه القائمة شيء مشترك، وهو أنهم أنشأوا منتجاً أو خدمة لاقت صدى لدى المستخدمين. إن إنشاء مشروع تجاري يحظى بقبول جماهيري، مثل فيسبوك أو أمازون أو سناب شات، يمكن أن يكون طريقة رائعة لزيادة صافي ثروتك بسرعة.