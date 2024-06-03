السائحون الصينيون ينفقون ما يقرب من تريليون دولار على العطلات المحلية

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يعوض السائحون الصينيون العطلات المفقودة في السنوات القليلة الماضية، بإنفاق أموالهم على السفر في الداخل والخارج، وهو ما يضع الإنفاق في طريقه لتجاوز مستويات ما قبل الوباء لأول مرة - وهو معيار مهم في انتعاش الصناعة.

وسينفق المصطافون الصينيون 1.8 تريليون يوان (250 مليار دولار) هذا العام على الرحلات الدولية – أي حوالي 10% أكثر مما فعلوا في عام 2019، وفقاً لبيانات من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي مجموعة صناعية تجري أبحاث السفر.

ومن المتوقع أيضاً أن يضخ السائحون الصينيون الذين يشرعون في مغامرات أقرب إلى الوطن رقماً قياسياً قدره 6.79 تريليون يوان أي ما يقرب من تريليون دولار في اقتصاد البر الرئيسي هذا العام، وهو ما يتجاوز أيضاً مستوى ما قبل الوباء، وفقاً لتقرير المجلس الذي أجراه أكسفورد إيكونوميكس.

وقالت رئيسة مجلس السفر جوليا سيمبسون: "بدأ الزوار الصينيون في السفر مرة أخرى، وسيستمر هذا في النمو". "أظهر قطاع السياحة علامات المرونة والانتعاش القوي"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويعد المصطافون الصينيون قوة دافعة لصناعة السياحة العالمية، حيث تنتظر العديد من الدول بفارغ الصبر عودة السفر والإنفاق من أكبر سوق للمسافرين في العالم. يفوق إنفاق الصينيين السياح من جميع البلدان الأخرى، بما في ذلك الأميركيين.

وفي عام 2019، قام المسافرون الصينيون بـ 170 مليون رحلة إلى الخارج وأنفقوا ما يقرب من 1.7 تريليون يوان في الخارج - وهو ما يمثل 14% من الإنفاق السياحي العالمي، وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

حتى مع تعافي السفر العالمي بشكل كامل، فإن التراكم في إجراءات الحصول على التأشيرات في دول مثل الولايات المتحدة، والرحلات الجوية الدولية الأكثر تكلفة، جعل المصطافين الصينيين أقرب إلى وطنهم، حيث يتدفقون إلى مدن البر الرئيسي لتناول الأطباق المحلية الشهيرة.

ومن المتوقع أن يكون إنفاق المصطافين المحليين أعلى بنسبة 11% عن عام 2019 – قبل أن تؤدي جائحة كوفيد إلى توقف معظم الرحلات، وفقاً لمجلس السفر.

وفي الوقت نفسه، لم ينتعش عدد الزوار الدوليين للصين بعد. ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح الأجانب في البر الرئيسي هذا العام إلى 715 مليار يوان، أي أقل بحوالي الربع عن مستويات عام 2019. وكانت الصين واحدة من آخر الاقتصادات الكبرى التي أعادت فتح حدودها، ولم تعد الرحلات الجوية الداخلية إلى البلاد بالكامل.

وفي الأشهر الأخيرة، خففت الصين قيود التأشيرات للزوار من تايلاند وماليزيا وسنغافورة، إلى جانب بعض الدول الأوروبية وركاب السفن السياحية، في محاولة لتعزيز السياحة والاستثمارات الوافدة. وفي بداية العام، قالت بكين إنها خففت متطلبات التأشيرة لـ 11 دولة منذ يوليو 2023.

أبلغت الصين عن وصول 82 مليون سائح العام الماضي – حوالي 56% من مستوى عام 2019، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في البلاد. وبلغ عدد الزيارات التي قام بها أشخاص من خارج هونغ كونغ وماكاو 13.8 مليون زيارة فقط، وهو ما يتخلف عن أرقام ما قبل كوفيد بنحو 57%.

وحتى مع ضعف اقتصاد البلاد وظل الإنفاق على التجزئة بطيئا، فإن السفر يعد إحدى فئات الاستهلاك الأقوى، وفقا لمورغان ستانلي. ودعم قطاع السياحة والسفر على نطاق واسع 80 مليون وظيفة في مجال السياحة والسفر هذا العام، أي أقل بنحو 2% عن عام 2019، بحسب التقرير.