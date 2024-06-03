خام الحديد يهبط إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع بسبب مخاوف الطلب الصيني

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انخفض خام الحديد إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع بسبب المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني، الذي تضرر بشدة من أزمة العقارات التي طال أمدها.

ويدخل تراجع سوق الإسكان في الصين الآن عامه الثالث، مما يؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة بين المطورين. ويحاول صناع السياسات إحياء الطلب بين مشتري المنازل الذين يشعرون بالقلق من انخفاض الأسعار والشقق غير المكتملة.

وانخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 34% عن العام السابق إلى 322.4 مليار يوان (44.5 مليار دولار) في مايو. ورغم أن ذلك كان أقل من الانخفاض الذي بلغ 45% في إبريل/نيسان، فإنه يظهر حجم التحدي الذي يواجه حكومة البلاد.

من جانبها، قالت هوي شان، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في مجموعة غولدمان ساكس: "ستظل عمليات البدء في بناء المساكن والبناء الجديد ضعيفة" بسبب تحول السياسة نحو تقليص المخزون. وأضافت: "يتوقع فريقنا العقاري أن يتراجع بناء المساكن بنسبة 15% هذا العام". بينما من المرجح أن تنخفض أسعار خام الحديد إلى 100 دولار للطن في الربع الرابع.

ومما يؤكد وفرة العرض، فإن مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية هي الأعلى منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه، يتباطأ الزخم الصعودي في أسعار حديد التسليح المستخدم في البناء.

وقال المحلل في شركة تشاينا إندستريال فيوتشرز المحدودة، ينغ وي: "وجهة نظرنا هي أن أسعار خام الحديد سوف تتأرجح نزولاً في يونيو. لقد أصبحت أساسيات الصلب أضعف، وزادت الضغوط خارج الموسم لتقليل المخزون وقد يحدث تخفيضات في الإنتاج".

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بما يصل إلى 4.4% إلى 110.40 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى منذ 17 أبريل، قبل التداول عند 110.50 دولاراً بحلول الساعة 3:57 مساءً. وانخفضت الأسعار في داليان بنسبة 2.5%، بينما تراجعت عقود الصلب في شنغهاي.