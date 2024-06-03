خبير للعربية: المؤشرات المصرية تخضع الآن لـ"حركة عرضية"

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أظهرت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة مع بداية جلسة، اليوم الاثنين، على الرغم من استمرار مبيعات الأجانب والعرب، في وقت توجهات فيه شركات قيادية لشراء أسهم خزينة.

وأكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم" القابضة للاستثمارات، إبراهيم النمر، أن السوق تمر بحالة من فتور من قبل المتعاملين، خاصة أنها للأسبوع الثاني تتحرك المؤشرات في نفس المستويات، ترتفع قليلاً أو تنخفض بصورة مؤقتة، ثم تعاود مكانها، وبالتالي فالحركة في نفس المكان هي الصفة السائدة الآن.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك عروض شراء أذون خزينة تقوم بها بعض الشركات مثل "طلعت مصطفى"، وصعود أسهم هذه الشركات أدى لتماسك المؤشر في جلسة اليوم.

وتابع: مما يؤثر سلباً على السوق عروض الاستحواذ، مثل العرض المقدم للاستحواذ على نسبة من شركة "السويدي إلكتريك"، لأن خروج شركات كبيرة من السوق تفقده العمق المطلوب في ظل عياب دخول شركات كبيرة من جديد.

يشار إلى أن أداء البورصة المصرية شهد تبايناً لدى إغلاق تعاملات، أمس الاثنين، متأثراً بعمليات إعادة تكوين المراكز المالية للمستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات، بعد موجة الهبوط التي سجلتها الأسهم في الجلسات الماضية.

ونجحت النتائج المالية الإيجابية والأحداث الجوهرية لبعض الشركات والبنوك في دعم أداء السوق نسبيا.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى تريليون و704 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 19.4 مليار جنيه، منها 16.7 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.