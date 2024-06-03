عقود الغاز الأوروبي تقفز بنسبة 11% بسبب انقطاعات غير مخطط لها في النرويج

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد تراجع التدفقات من النرويج، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على مورد رئيسي واحد.

وقفزت العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي أكثر من 11% يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى هذا العام. وليس من الواضح إلى متى سيستمر الانقطاع غير المخطط له في محطة نيهامنا الضخمة لمعالجة الغاز في النرويج.

في الوقت نفسه، انخفضت التدفقات النرويجية إلى محطة إيزينغتون في المملكة المتحدة، وهي نقطة دخول لثلث إجمالي الإمدادات البريطانية، إلى الصفر.

وتظهر الانقطاعات الدور المحوري الذي تلعبه النرويج في إمداد أوروبا بعد توقف معظم عمليات تسليم خطوط الأنابيب الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا. وحتى بعد أزمة الطاقة، يظل السوق حساساً جداً لقضايا العرض ويتفاعل المتداولون بسرعة مع أي انحراف عن خطط الصيانة الموسمية المجدولة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال متحدث باسم شركة Gassco AS عبر البريد الإلكتروني إن شركة Equinor ASA تحقق الآن في مصدر المشكلة. وقال متحدث باسم Centrica Plc إن عملياتهم في محطة Easington لم تتأثر.

"قد يكون مرتبطاً بقسم من خطوط الأنابيب يحتاج إلى الاستبدال. وقال المتحدث باسم جاسكو: "ليس من الواضح تماماً بعد المدة التي سيستغرقها الإصلاح".

ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للأشهر الأولى، وهو مؤشر الغاز الأوروبي، بنسبة 11.85% إلى 38.28 يورو لكل ميغاوات/ساعة في الساعة 10:24 صباحاً في أمستردام. وارتفع عقد المملكة المتحدة بما يصل إلى 10.3%، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر.