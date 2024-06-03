ما حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر 100%؟

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فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بقيام المدارس الخاصة في مصر بزيادة المصروفات الدراسية، نفت وزارة التربية والتعليم المصرية زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100%؜، موضحة أنها لم تصدر أي قرارات أو تقارير بخصوص هذا الشأن.

ووفق بيان، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، يصدر كتابًا دوريًا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

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وأكد أن التقارير المنشورة حملت تفاصيل مغلوطة، واستندت إلى آراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق.

أشار إلى أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وفي سبتمبر الماضي، كانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد حددت نظاما يسمح بزيادة الرسوم تدريجيا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل. وأعلنت الوزارة فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

وأوضحت، أنه بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تكون نسبة الزيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد 2023-2024 بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه نسبة الزيادة السنوية 25%.

وبالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه تكون نسبة الزيادة 20%. كما تكون الزيادة بنسبة 15% في المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألفاً. والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.

وبالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%. كما تكون نسبة الزيادة 7% في المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه. وبالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.