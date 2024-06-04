أكبر صانع أدوية في إفريقيا يركز على الوصول لاستقلالية اللقاحات

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تكتسب خطط إفريقيا لزيادة استقلالية اللقاحات زخماً حيث تسعى القارة إلى تقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية التي توفر حوالي 80% من الأدوية و99% من اللقاحات المستخدمة في المنطقة، وفقاً لشركة "Aspen Pharmacare Holdings".

وقال ستافروس نيكولاو، رئيس التجارة الاستراتيجية في "أسبن"، يوم الاثنين عقب محادثات في مؤتمر صحي إقليمي في مصر: "إن الصناعة المحلية القوية ستساعد إفريقيا على ضمان إمدادات كافية من العلاجات الحيوية".

أبرمت الشركة التي يقع مقرها في ديربان بجنوب إفريقيا بالفعل اتفاقية مع معهد سيروم الهندي لتصنيع وتوزيع 4 لقاحات تحمل علامة أسبن التجارية في إفريقيا، حيث كشف جائحة كوفيد-19 عن نقص مزمن في القدرة على صنع اللقاحات.

وقال نيكولاو إنه على الرغم من أهمية استقلالية التصنيع، إلا أنه من غير الممكن مناقشة العدالة والاستدامة دون الحديث عن حماية الملكية الفكرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة والمتوطنة.

ويمكن أن يستغرق انتهاء صلاحية براءات الاختراع 20 عاماً، ومن بين التدابير لتحسين التصنيع المحلي في هذه الأثناء ما يسمى باتفاقيات التعبئة والإنهاء. وقال إن خطوات الإنتاج النهائية هذه، إذا قام بها عدد من الشركات في جميع أنحاء القارة، يمكن أن تخلق عدة آلاف من فرص العمل للصيادلة وعلماء الأحياء والمبتكرين الأفارقة. وتقوم شركة أسبن، التي تمتلك 23 مصنعاً، بتجهيز منشأتها المعقمة لملء المزيد من القوارير في مدينة جكبيرها بجنوب إفريقيا.

ارتفعت أسهم أسبن في التعاملات المبكرة في جوهانسبرغ ولم تتغير كثيراً حتى الساعة 10:49 صباحاً. وبذلك يصل تقدمها هذا العام إلى 14%، مقارنة بـ 4.6% على مؤشر الرعاية الصحية FTSE/JSE المكون من أربعة أعضاء.

وقال نيكولاو إن المزيد من الحكومات الأفريقية أصبحت تشارك في ضمان استيعاب ما يتم إنتاجه محليا. كما سيطلق تحالف اللقاحات الدولي Gavi مسرع التصنيع الأفريقي للجرعات في 20 يونيو. ويهدف هذا إلى دعم النمو المستدام لقاعدة الإنتاج في أفريقيا من خلال توفير ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال: "هناك خطر الاعتماد فقط على جافي، الذي قد يشتري من آسيا أو من أي مكان أرخص". "ولكن عندما يتعلق الأمر باللقاحات على الأقل، نحن واثقون تماماً من قدرتنا على المنافسة على السعر، ومع حافز Gavi الإضافي، يمكننا تتبع سوق Gavi في القارة الأفريقية."