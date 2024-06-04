بورصة نيويورك تصلح مشكلة تقنية أوقفت التداول بشكل خاطئ على 40 سهماً

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أدى خلل أثناء تحديث أنظمة التداول في وقت مبكر من يوم الاثنين إلى قيام بورصة نيويورك بإيقاف التداول بشكل خاطئ على حوالي 40 سهماً وعرض تداولات غريبة تظهر انخفاضاً بنسبة 99% في أسهم بعض الشركات، بما في ذلك شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة لوارن بافيت.

تم حل العطل بعد حوالي 45 دقيقة عندما عادت رابطة الشريط الموحدة، التي يتم تشغيل أنظمتها من قبل شركة فرعية في بورصة نيويورك، إلى مركز بيانات احتياطي يقوم بتشغيل إصدار برنامج مختلف.

قالت بورصة نيويورك إنها ستلغي التداولات المنفذة بشكل خاطئ في بيركشاير هاثاواي وتقوم بمراجعة عمليات التوقف الخاطئة لتحديد ما إذا كان سيتم إلغاء أي منها.

جاءت عمليات الإيقاف المؤقت القسري، التي بدأت قبل وقت قصير من الساعة 9:45 صباحاً في نيويورك، في الوقت الذي كانت فيه CTA تطرح تغييراً في البرنامج الذي يحكم أسعار الافتتاح التي يتم عرضها على معالج معلومات الأوراق المالية، أو الخلاصة التي تدمج عروض الأسعار وعروض الأسعار المقدمة في التبادلات المختلفة.

انطلقت حوالي 12 عملية تداول في أسهم بيركشاير من الفئة أ بسعر 185.10 دولار في حوالي الساعة 9:50 صباحاً. وأغلق السهم يوم الجمعة عند 627400 دولار. وقالت بورصة نيويورك إن أي تداول بين الساعة 9:50 و9:51 بسعر أو أقل من 603,718.30 دولار سيتم إلغاؤه. واجهت شركة NuScale Power Corp خللاً مشابهاً، حيث تمت طباعة التداولات بحوالي 99% أقل من السعر السابق.

لم يؤثر الاضطراب المفاجئ على الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك وكان له تأثير ضئيل على السوق الأوسع، على الرغم من أنه جاء مع تكيف البنية التحتية للتداول مع تسويات اليوم التالي، والمعروفة باسم T+1. أدى خلل يوم الخميس إلى ترك مؤشر S&P 500 دون تسعير مباشر لأكثر من ساعة. قبل يومين، واجهت البورصة مشاكل في التفاعل مع موجز نشر البيانات.

قال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة Interactive Brokers LLC، فيما يتعلق بإصدار بورصة نيويورك بعد خلل مؤشر S&P 500 الأسبوع الماضي: "إنه أمر غريب بعض الشيء، ولكن من قبيل الصدفة بلا شك". "لقد اعتدنا على كميات هائلة من أوقات التشغيل من دون حوادث التداول، لذلك عند حدوث بعض الأخطاء المتتالية يكون الأمر ملحوظاً".

يتم تنفيذ تداول الأسهم في الولايات المتحدة في أكثر من 12 بورصة، حيث يتم تجميع جميع أوامر العرض والطلب في خلاصات البيانات التي يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم. تدير بورصة نيويورك، التي تملكها وتديرها شركة Intercontinental Exchange Inc، العديد من البورصات بما في ذلك NYSE Arca وNYSE American.

تقوم الشركة بدمج بيانات الطلب من مختلف البورصات في Consolidated Tape Association. ويشكل هذان الشريطان معاً الشريطين A وB. وتقوم شركة ناسداك، المالكة لبورصات ناسداك، بتشغيل وحدة تغذية مجمعة منفصلة تُعرف باسم الشريط C. ويتم حساب أحجام التداول في البورصات الأميركية عن طريق إضافة الأشرطة الثلاثة.

تذكرنا هذه الاضطرابات بحادثة مربكة حدثت في يناير 2023، عندما ترك أحد الموظفين في مركز البيانات الاحتياطية التابع لبورصة نيويورك في شيكاغو نظام النسخ الاحتياطي قيد التشغيل في خطأ أدى إلى تقلبات كبيرة في أسعار مئات الأسهم عند افتتاح السوق.

وقال ديف لوتز، رئيس صناديق الاستثمار المتداولة في JonesTrading، في رسالة: "سواء كان ذلك من قبيل الصدفة أم لا، فمن المؤكد أنه يسبب كومة من الارتباك في الشارع للجلسة الثانية من بين الجلسات الثلاث الأخيرة".