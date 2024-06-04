تويوتا تعتذر مع اتساع نطاق فضيحة اختبارات السيارات اليابانية

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اعترفت شركة تويوتا موتور، يوم الاثنين، بالغش في العديد من اختبارات الشهادات والسلامة لسبعة طرازات من السيارات المبيعة في اليابان، 3 منها لا تزال قيد الإنتاج.

وقم رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا اعتذاراً في مؤتمر صحافي في طوكيو، حيث انحنى مطأطأ الرأس أسفاً.

واستندت تعليقاته إلى نتائج المراجعة الداخلية لشركة تويوتا، والتي تم إطلاقها عندما أعلنت الحكومة اليابانية عن تحقيقها الخاص في بداية العام. هذا التحقيق مستمر ويؤثر على العديد من شركات تصنيع السيارات.

وقال تويودا: "نحن لسنا شركة مثالية. ولكن إذا رأينا أي خطأ، فسوف نتراجع خطوة إلى الوراء ونواصل محاولة تصحيحه".

ولا تؤثر المشكلة على السوق غير اليابانية لشركة تويوتا. ومع ذلك، فهو يمثل اختباراً صارماً لشركات السيارات اليابانية في سوقها المحلية المربحة والمهمة رمزياً.

وتنتج الصين والولايات المتحدة فقط حاليا سيارات أكثر من اليابان، على الرغم من أن الصين تنتج أكثر من اليابان والولايات المتحدة مجتمعتين هذه الأيام.

إلى ماذا توصل تحقيق تويوتا وما هي السيارات المتضررة؟

وقالت تويوتا في بيان صحافي إن 7 طرازات تأثرت إجمالاً.

"تتضمن طلبات اعتماد النماذج المعنية بيانات غير كافية في اختبارات حماية المشاة والركاب لثلاثة نماذج إنتاجية،" كورولا فيلدر - نسخة ستيشن واغن من سيارة السيدان الأكثر شعبية في العالم، تويوتا كورولا، والسيارة الهجين كورولا أكسيو، وسيارة الدفع الرباعي المدمجة التي تسمى ياريس كروس.

وقالت الشركة إنه بالنسبة لأربعة طرازات تم إيقاف إنتاجها في عام 2014 - كراون وإيزيس وسيينتا ونسخة أقدم من سيارة لكزس آر إكس الفاخرة - كانت هناك "أخطاء في اختبارات التصادم وطرق الاختبار الأخرى".

ومع ذلك، أكدت تويوتا أيضاً أنه على الرغم من أن السيارات لم تخضع لإجراءات الاعتماد والاختبار المناسبة، إلا أنه "يمكننا أن نؤكد أنه لا توجد مشكلات في الأداء تتعارض مع القوانين واللوائح". وبعبارة أخرى، تدعي الشركة أن السيارات قد اجتازت جميع الفحوصات المطلوبة بشكل صحيح.

وقالت تويوتا: "لذلك ليس هناك حاجة للتوقف عن استخدام المركبات المتضررة". "ومع ذلك، وبالنظر إلى هذه النتائج، فقد اتخذنا إجراءات لوقف الشحنات والمبيعات مؤقتاً لثلاثة طرازات يتم إنتاجها حالياً في اليابان، اعتباراً من اليوم"، وفقاً لما نقلته "دويتشه فيلا"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت الشركة إنها ستواصل التعاون مع المحققين اليابانيين و"تسريع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إجراء الاختبار بحضور الشهود".

واختتم البيان: "مرة أخرى، نعرب عن خالص اعتذارنا لعملائنا وأصحاب المصلحة".

هوندا ومازدا تبلغان عن مشكلات مماثلة

وفي يوم الاثنين أيضاً، أبلغت شركة مازدا موتور عن اختبارات شهادة غير منتظمة مماثلة لطرازين، رودستر ومازدا 2. ومثل تويوتا، أوقفت إنتاج كلا الطرازين مؤقتاً. وأضافت أن 3 نماذج أخرى متوقفة تأثرت أيضاً.

ومثل تويوتا، قالت مازدا إن أيا من المخالفات لم تؤثر على سلامة المركبات أو أدائها.

واعتذرت هوندا أيضاً عن إجراء اختبارات غير مناسبة لقضايا مثل مستويات الضوضاء وعزم الدوران على مجموعة من الطرازات القديمة التي لم تعد قيد الإنتاج. وقالت مرة أخرى إن جميع المركبات تتوافق مع القوانين على الرغم من عدم خضوعها للتدقيق المناسب.

بدأت العلامات الأولى لقضايا الاعتماد في الظهور منذ حوالي عامين في شركة تويوتا، وشركة تصنيع الشاحنات التابعة لها هينو موتورز، وشركة دايهاتسو موتور - المتخصصة في سيارات المدينة المدمجة التي تحظى بشعبية خاصة في اليابان - وشركة تويوتا للصناعات التابعة لها للآلات وقطع غيار السيارات.

وأشار تويودا، حفيد مؤسس الشركة كيشيرو تويودا، إلى أن بعض قواعد إصدار الشهادات في اليابان قد تكون صارمة للغاية، مشيراً إلى كيفية اختلاف الاختبارات حول العالم. لكنه قال مرارا وتكرارا إن ذلك لا يتغاضى عن الانتهاكات.

وقال إن الشركة ربما كانت متلهفة للغاية للحصول على الموافقة على النماذج، في الوقت الذي كانت فيه تويوتا تصنع مجموعة واسعة جداً من المركبات بينما كانت تقوم بتقليص جيل واحد من السيارات وإطلاق الجيل التالي.

تبيع تويوتا أكثر من 10 ملايين سيارة حول العالم كل عام، وهو ما يفوق مبيعات أي شركة منفردة. تتم معظم عمليات التصنيع في اليابان في المدينة العملاقة التي تحمل اسم الشركة، بالقرب من ناغويا غرب طوكيو.