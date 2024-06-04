خبير للعربية: خطط نقل المقرات الإقليمية للشركات إلى السعودية تتجاوز المستهدف

3 دقائق للقراءة

قال أستاذ الأعمال الدولية المتخصص في الاستثمار الأجنبي وتطوير الثروة البشرية، د. عبدالمحسن آل الشيخ، إن نموذج العمل الذي تبنته السعودية لتحفيز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة سيسهم في تجاوز المستهدفات.

وأضاف آل الشيخ في مقابلة مع "العربية Business"، أن العديد من الشركات الدولية لديها قناعة أن الاقتصاد السعودي قوي ولديه العديد من المشاريع الكبرى والمحفزات حيث يمتلك السيولة والقدرة الشرائية والمحفزات الضريبية وغيرها.

وأوضح أن نقل مقار الشركات الإقليمية إلى المملكة يتجاوز المستهدفات، كما يدعم جهودها في تنفيذ المشاريع المطروحة، وكذلك دعم جهود توطين التكنولوجيا محليا، بالإضافة إلى تحول الشركات على المدى الطويل إلى وحدات سعودية.

وبين أن السعودية جذبت العديد من الشركات في الكثير من القطاعات والتي تضمنت قطاعات مثل التجزئة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا وريادة الأعمال والطاقة (الغاز والنفط والكهرباء) والخدمات الاستشارية والرياضة.

وتابع: "أتوقع أن يكون للكثير من الشركات الدولية دور في التنمية بالمملكة عبر نقل وتوطين التكنولوجيا وتطوير القطاع الصناعي وتنمية القوى البشرية السعودية، مما يدعم التنمية في المملكة".

ونقلت 127 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أعلن في فبراير أن المملكة منحت تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 رخصة في الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر 2022.

وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنةً بالهدف الذي كان عند 160 شركة.

وركزت وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، وقد أصدرت السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء لمدة 30 عاماً على ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر، إلى جانب الخصومات الحصرية وخدمات الدعم الشاملة مثل النقل والإرشاد والتيسير والاستشارات المهنية.

السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.

لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.