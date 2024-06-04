شركات التكنولوجيا تتسابق بتسريح الموظفين مع ثورة الذكاء الاصطناعي

1 دقيقة للقراءة

دائماً ما نرى شركات التكنولوجيا تتسابق بإصدار المنتجات الجديدة والتحديثات المتطورة من الشرائح إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم باتت هذه الشركات تتسابق بتسريح الموظفين.

فضمن خطة لتسريح 10 آلاف موظف بدأت بها العام الماضي شركة مايكروسوفت الأميركية، أعلنت بالأمس عن تسريح ما يصل إلى 1000 موظف في قسم الواقع المختلط.

ستؤثر هذه التسريحات على القسم الذي يساهم بإنتاج سماعات الواقع المعزز "HoloLens 2" إلا أن مايكروسوفت تخطط لمواصلة بيع هذ السماعات على الرغم من تسريح الموظفين بالإضافة إلى تسريح نحو 1500 موظف في من قسم الوحدة السحابية "Azure" وستشمل المهندسين والعمليات التشغيلية، وفق ما نشرته "رويترز".

في المقابل أعلنت شركة "غوغل" أيضاً عن تسريح جديد للموظفين، بلغ نحو 100 موظف ضمن وحدتها السحابية "google cloud"، وشملت قسم المبيعات

والاستشارات والعمليات وحتى الهندسة، هذه الوحدة التي قفزت إيراداتها بنسبة 28% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي وسجلت 9.5 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.

وتجري "غوغل" عمليات تسريح مستمرة للموظفين منذ أوائل عام 2023، حيث قامت الشهر الماضي بتسريح ما لا يقل عن 200 موظف، مع وعود من قبل الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي بأن الشركة ستقوم بتسريح عدد أقل من الموظفين في النصف الثاني من 2024.