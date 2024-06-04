وثائق تكشف ترتيب "ماسك" لأولويات شركاته.. "تسلا" في المؤخرة

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يدعي إيلون ماسك أنه قادر على تنمية شركة تسلا لتصبح "شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات"، وقال إنه سيتطلب الكثير من المعالجات باهظة الثمن من شركة إنفيديا لبناء بنيتها التحتية.

في مكالمة أرباح الربع الأول لشركة تسلا في أبريل، قال ماسك إن شركة السيارات الكهربائية ستزيد عدد شرائح H100 النشطة - شريحة الذكاء الاصطناعي الرائدة في إنفيديا - من 35000 إلى 85000 بحلول نهاية هذا العام. وكتب أيضاً في منشور على موقع X بعد بضعة أيام أن شركة تسلا ستنفق 10 مليارات دولار هذا العام "على التدريب المشترك والاستدلال على الذكاء الاصطناعي".

لكن رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها كبار موظفي إنفيديا وتمت مشاركتها على نطاق واسع داخل الشركة تشير إلى أن ماسك قدم صورة مبالغا فيها عن مشتريات تسلا للمساهمين. تشير المراسلات من موظفي إنفيديا أيضاً إلى أن ماسك قام بتحويل شحنة كبيرة من معالجات الذكاء الاصطناعي التي كانت مخصصة لشركة تسلا إلى شركته للتواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقاً باسم تويتر.

من خلال طلب شركة إنفيديا بالسماح لشركة X المملوكة بشكل خاص لماسك بالقفز على الخط قبل تسلا، قام ماسك بتأخير استلام شركة صناعة السيارات لأكثر من 500 مليون دولار من وحدات معالجة الرسومات، لعدة أشهر، مما يزيد على الأرجح من التأخير في إعداد أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تقول تسلا إنها تحتاجها لتطوير المركبات ذاتية القيادة والروبوتات.

ونقلت شبكة "CNBC" عن مذكرة لشركة إنفيديا صدرت في ديسمبر الماضي، أن ماسك يعطي الأولوية لنشر مجموعة وحدات معالجة الرسومات لمنصة "X" من طراز H100 على حساب تسلا عن طريق إعادة توجيه 12 ألفاً من وحدات معالجة الرسوميات H100 المشحونة والمقررة أصلاً لـ تسلا إلى X. "في المقابل، سيتم إعادة توجيه طلبات X الأصلية البالغة 12 ألف H100 المقررة لشهري يناير ويونيو إلى تسلا".

قالت رسالة بريد إلكتروني أحدث من إنفيديا، بتاريخ أواخر أبريل، إن تعليق ماسك على مكالمة تسلا في الربع الأول "يتعارض مع الحجوزات" وأن منشوره في أبريل على X بحوالي 10 مليارات دولار من إنفاق الذكاء الاصطناعي "يتعارض أيضاً مع الحجوزات وتوقعات السنة المالية 2025".

وبحسب "CNBC"، فإن الرسائل الجديدة تسلط الضوء على الصراع المتصاعد بين ماسك وبعض المساهمين الغاضبين في تسلا الذين يتساءلون عما إذا كان الرئيس التنفيذي الملياردير يفي بالتزاماته تجاه تسلا بينما يدير أيضاً مجموعة من الشركات الأخرى التي تتطلب اهتمامه وموارده وأمواله الضخمة.

وقال النقاد إن ماسك هو مجرد رئيس تنفيذي بدوام جزئي لشركة تسلا، الشركة المسؤولة عن الغالبية العظمى من ثروته. ماسك هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء SpaceX، ومؤسس شركة Neuralink الناشئة لواجهة الدماغ والحاسوب ومشروع الأنفاق The Boring Co. كما أنه يمتلك شركة X، التي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، عندما كانت لا تزال تسمى تويتر. وأطلق شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، xAI، في عام 2023.

وبينما يتنقل ماسك بين مشاريعه العديدة، فإن لدى المساهمين في شركة تسلا سبباً للقلق. وتواجه الشركة انخفاضاً مقلقاً في المبيعات، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشكيلتها القديمة من السيارات الكهربائية وزيادة المنافسة. كما عانت سمعتها أيضاً في الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع أجراه موقع Axios Harris Poll 100، والذي أرجع بعض الانزلاق إلى "تصرفات ماسك الغريبة" و"التصريحات السياسية الصاخبة".

انخفض سعر سهم تسلا بنسبة 29% هذا العام.

وبدلاً من مناقشة مبيعات السيارات الكهربائية أو إعادة الهيكلة الضخمة الجارية في شركة تسلا، كان ماسك يشجع المستثمرين على التركيز على المنتجات المستقبلية التي كان يعد بها منذ سنوات ولكنه لم يقدمها بعد. ويتضمن ذلك برامج الذكاء الاصطناعي لتحويل السيارات الحالية إلى مركبات ذاتية القيادة، وسيارات أجرة آلية مخصصة يمكنها كسب المال لأصحابها، وشبكة نقل بدون سائق.

وقال ماسك في مكالمة أرباح أبريل: "إذا كان شخص ما لا يعتقد أن تسلا ستحل مشكلة القيادة الذاتية، فأعتقد أنه لا ينبغي له أن يكون مستثمراً في الشركة". "سنفعل، ونحن كذلك".

وصفت المذكرة "تفويض ماسك" بإتاحة جميع الشرائح البالغ عددها 100000 لـ xAI بحلول نهاية عام 2024. وأشارت إلى أن LLM وراء Grok's xAI كانت تعتمد على أمازون، وأوراكل.