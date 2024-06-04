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ثروات

WSJ: ثروة رئيس "أوبن أيه أي" سام ألتمان تتجاوز 2.8 مليار دولار

ألتمان يستثمر في 400 شركة كبرى

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قيمة ممتلكات سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI تبلغ 2.8 مليار دولار على الأقل اعتبارًا من أوائل 2024.

وقالت الصحيفة إن سام ألتمان يستثمر في 400 شركة كبرى علما أنه لا يمتلك حصة في "OpenAI"، والتي تقدر قيمتها بـ 86 مليار دولار.

وبحسب ما أورته الصحيفة فإن ألتمان يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ حوالي 65 ألف دولار فقط.

ولكن ألتمان وصناديقه الاستثمارية استثمرت مسبقا في أكثر من 400 شركة كبرى، حسب ما ذكرته الصحيفة.

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