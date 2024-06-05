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اقتصاد أميركا

استطلاع: 65% من الأميركيين من الطبقة المتوسطة يعانون ماليا

نسبة كبيرة من الأسر الأميركية ذوي الدخل المرتفع تشعر بعدم الأمان المالي

دبي - العربية.نت
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أظهر استطلاع أجراه التحالف الوطني لتكلفة المعيشة الحقيقية وشمل 2500 شخص بالغ في الولايات المتحدة، أن ما يقرب من ثلثي الأميركيين المصنفين ضمن الطبقة المتوسطة، يواجهون صعوبات اقتصادية ولا يتوقعون تغييرا في مستوى الرفاهية لبقية حياتهم.

كما تشعر نسبة كبيرة من الأسر الأميركية ذوي الدخل المرتفع بعدم الأمان المالي والقلق بشأن دفع الفواتير.

وبشكل عام، وبغض النظر عن مستوى الدخل، يشعر ما يقرب من 6 أشخاص من كل 10 مشاركين أنهم يعانون حاليا من الناحية المالية.

ولم يكن حوالي 40% من المشاركين في الاستطلاع قادرين على التخطيط لما هو أبعد من راتبهم التالي، و46% منهم لم يدخروا 500 دولار شهريا.

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