تسريبات حول "آيفون 16 برو ماكس".. تصميم يحطم الأرقام القياسية

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يبدو أن أجهزة آيفون القادمة سيكون لها مظهر مختلف عندما يتم إصدارها في سبتمبر المقبل، حيث ستكون الشاشة أحد المحاور الرئيسية للجذب، خاصة عن بعض الطرازات القديمة. فضلاً عن الاستراتيجية الجديدة لمعالجات الجيل الجديد، وعدسات الكاميرا الأكثر تقدماً، والتصميم الحراري الجديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، والذي سوف يتغير كثيراً. والآن، يكشف أحد التسريبات أن الحواف ستكون أرق، لتصبح الأصغر في العالم، بحسب تقرير لمجلة "فوربس"، اطلعت عليه "العربية Business".

وكتب حساب Ice Universe، والشهير بتسريبات حول هواتف "أبل" الجديدة، أن الهاتف القادم من أبل، سيتمتع بـ أنحف حواف لهاتف ذكي على الإطلاق، وسيكون أحد رهانات آيفون التسويقية.

وفي منشور على X، كشف Ice Universe، أحد المسربين الذين يتمتعون بسجل حافل، أنهم سمعوا أن هناك حواف أرق في الطريق. وجاء في المنشور: "أكد صديقي أن iPhone 16 Pro سيقلل من الحواف، متجاوزاً Galaxy S24 ليصبح الهاتف المحمول الأضيق من حيث الحواف في العالم، والذي يبدو قريباً جداً من شكل الحلم".

كما حساب Ice Universe، فإن سامسونغ تحمل حالياً الرقم القياسي لأنحف الحواف، ولكن ليس لفترة طويلة، على ما يبدو.

ويشير المنشور فقط إلى iPhone 16 Pro، ولكن يبدو من المحتمل جداً أن يشهد iPhone 16 Pro Max أيضاً إطاراً أنحف، بحسب "فوربس".

يتوافق كل هذا مع تقرير سابق عن استخدام شركة "أبل" لتقنية Border Reduction Structure لتحقيق حدود أقل سمكاً، وهو الأمر الذي ترددت شائعات عنه مؤخراً حيث قيل أن شركة أبل وجدت أن هذه التقنية تخلق مشاكل من حيث الإنتاجية. وذلك لأنه، كما أفاد موقع 9to5Mac، يؤثر تقليل الحواف الهيكلي على البنية: "يجب ثني الأسلاك والدوائر القريبة من حافة اللوحة إلى الأسفل لتحقيق ذلك. وبحسب ما ورد تسبب هذا في بعض تحديات التصنيع أثناء الإنتاج التجاري.

ومع ذلك، كل القليل يساعد. إذا كان من المتوقع أن تحتوي طرازات برو الجديدة على شاشات أكبر من ذي قبل (6.3 بوصة و6.7 بوصة لـ Pro وPro Max على التوالي)، فإن الحواف الرقيقة قد تجعلها تناسب اليد بسهولة أكبر.