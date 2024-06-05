تويوتا تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بسبب عطل محتمل في المحرك

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قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) يوم الثلاثاء إن شركة تويوتا ستستدعي أكثر من 100 ألف سيارة دفع رباعي وشاحنة صغيرة في الولايات المتحدة بسبب وجود حطام في المحرك مما قد يؤدي إلى توقفها.

ويشمل الاستدعاء بعض شاحنات بيك آب تويوتا تندرا وسيارات الدفع الرباعي لكزس LX600 المجهزة بمحرك V35A سداسي الأسطوانات من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية.

وقالت NHTSA إن الحطام الناتج عن عملية التصنيع قد يلوث المحرك ويتسبب في فشل المحامل الرئيسية، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك وفقدان قوة المحرك.

المحامل، هي ما تعرف بشكل دارج باسم "رولمان البلي"، والمسؤولة عن تسهيل الحركة بين جزأين أو أكثر داخل المحرك.

يأتي ذلك، بعد أحدث فضيحة لشركات السيارات اليابانية، والتي كان من بينها تويوتا، ما اضطر الشركة إلى وقف عمليات التصنيع لبعض الطرازات، ودفعها لتنظيم مؤتمر اعتذار.

اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث أوقفت كل من تويوتا موتور ومازدا شحنات بعض المركبات بعد أن وجدت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على المخالفات أيضاً في الطلبات المقدمة من هوندا وسوزوكي وياماها موتور. وتبين أن شركات صناعة السيارات قد قدمت بيانات اختبار سلامة غير صحيحة أو تم التلاعب بها عندما تقدمت بطلب للحصول على شهادة المركبات.

وأمرت الوزارة شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث عدد المركبات المباعة، ومازدا وياماها، بتعليق شحنات بعض المركبات.

وجاء الكشف الأخير بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في يناير التحقيق في طلبات الاعتماد في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في وحدة السيارات المدمجة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا والتي ظهرت العام الماضي.

ومن المرجح أيضاً أن تزيد تطورات يوم الاثنين من التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا في وقت لاحق من هذا الشهر. وأوصت شركتا استشارات مؤثرتين، "إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز"، و"غلاس لويس"، المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا كرئيس في الاجتماع.

وفي تقرير للمساهمين، أشارت "إنستيتيوشنال شير هولدر" إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.

وقال تويودا، حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات، للصحافيين يوم الاثنين: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا، أود أن أعتذر بشدة لعملائنا، ولعشاق السيارات، وجميع أصحاب المصلحة عن ذلك".

وقال إن السيارات لم تمر بعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها. وقالت تويوتا إنها أوقفت مؤقتا شحنات ومبيعات 3 طرازات من السيارات المصنوعة في اليابان.

أثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها نقطة حساسة بالنسبة للحكومة اليابانية، التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات. ووصف المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي سوء السلوك بأنه "مؤسف".

سقوط الأسهم

وقالت تويوتا إن مخالفاتها حدثت خلال 6 اختبارات مختلفة أجريت في أعوام 2014 و2015 و2020. وكانت الطرازات المتضررة هي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس، وتوقفت الإصدارات من 4 طرازات مشهورة، بما في ذلك طراز يباع تحت علامة لكزس التجارية الفاخرة.

في أحد الأمثلة، قامت الشركة بقياس الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة بينما كان مطلوباً القيام بذلك على كلا الجانبين.

وقالت تويوتا أيضاً إنها لا تزال تحقق في القضايا المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة، وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.

وأضافت أنه لم تكن هناك مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح ولم يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.

وأغلقت أسهم تويوتا منخفضة بأكثر من 6% على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية رودستر آر إف وسيارة مازدا 2 هاتشباك اعتبارا من يوم الخميس من الأسبوع الماضي بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.

ووجدت أيضاً أنه تم التلاعب باختبارات التصادم لطرازي Atenza وAxela، اللذين توقفا عن الإنتاج، عن طريق استخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي، بدلاً من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة للكشف عن الاصطدام.

وهبطت أسهم مازدا 3.3%.

وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية.

وقالت شركة هوندا إنها وجدت مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدار أكثر من 8 سنوات حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازاً لم يعد يتم إنتاجها.