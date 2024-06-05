نجيب ساويرس يتحدث عن أسباب مشكلة الكهرباء الحقيقية في مصر

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علّق رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، مؤكداً أن المشكلة ليس لها علاقة بعدد المحطات.

وكتب ساويرس في تغريدة على موقع X: "المشكلة في الغاز مش المحطات.. الحمد لله عندنا محطات تكفينا العشرين السنة اللي جاية". وتبع التغريدة بتعبير لوجه يغمز بعينه.

المشكلة في الغاز مش المحطات …الحمد لله عندنا محطات تغطي العشرين سنة اللي جاية ….😉 https://t.co/YqE0abAQik — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 4, 2024

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وجاء رد ساويرس على أحد الحسابات يدعى إسلام زكي، والذي أشار إلى ضرورة الاستعانة بصديق يساعد الحكومة بإنشاء محطتي كهرباء لحل أزمة الكهرباء".

وتأتي التعليقات بعد أن قررت الحكومة أمس الثلاثاء، زيادة مدة قطع التيار الكهربائي من ساعتين إلى 3 ساعات، وتقليص إمدادات الغاز.

وأشار بيان لوزارة الكهرباء، أن زيادة مدة تخفيف الأحمال ساعة إضافية سيكون ليوم واحد فقط. وعادت وزارتي الكهرباء والبترول المصريتين اليوم الأربعاء لتأكيد عودة الإمدادات لمحطات الكهرباء، والعودة التدريجية لإمدادات الغاز إلى شركات الأسمدة بعد تخفيفها بين 20 إلى 30% من يوم الاثنين الماضي.