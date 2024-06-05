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توقع رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة "فيتش" سامر حيدر، أن تبلغ حجم إصدارات الشركات الخليجية من أدوات الدين 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة عبر إعادة جدولة سندات.

وأضاف حيدر، في مقابلة مع "العربية Business"، أنها تتضمن إصدارات بنحو 27 مليار دولار في الثلاث سنوات، وأن الشركات السعودية كانت الأكثر نشاطا في إعادة التمويل للاستحقاقات خلال 2024.

وأوضح أن هناك مشاريع بنحو 50 مليار دولار في السوق الإماراتية، وأكثر من تريليون دولار في السعودية، وأغلبها في البنية التحتية والقطاع العقاري.

وكشف أنه يجب عدم التسرع في افتراضات خفض الفائدة.

وأشار إلى أن قطاع التطوير العقاري الأكثر عرضة لأسعار الفائدة ولكن الشركات مضطرة لذلك.

وأوضح أن الشركات السعودية تعتمد بنحو 90-95% على التمويل البنكي، بينما الشركات الإماراتية تعتمد بـ 65% من تمويلها عبر الاكتتابات والسندات.

وأكد أن 40% من المشاريع الجديدة بالمنطقة توجد في السعودية.

وتوقع حيدر إعادة جدولة الشركات لسندات بقيمة 50 مليار دولار خلال 5 سنوات.