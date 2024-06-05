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خاص

"PwC": شركات الشرق الأوسط تتجه لإدراج موضوع الاستدامة ضمن أجندتها

أشارت إلى أن 79% من المسؤولين التنفيذيين في شركات الشرق الأوسط يقوموا بوضع استراتيجية للاستدامة

دبي - العربية.نت
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كشف تقرير الاستدامة لشركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط" الصادر تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، أن الشركات في الشرق الأوسط تتجه أكثر فأكثر نحو إدراج موضوع الاستدامة ضمن أجنداتها باعتباره أحد أبرز الأولويات.

وبحسب التقرير، فإن 4 من بين كل 5 مسؤولين تنفيذيين أشاروا إلى أنهم وضعوا استراتيجية رسمية للاستدامة، ويقوم أكثر من النصف بتطبيق هذه الاستراتيجية بالكامل داخل مؤسساتهم.

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وسلّط الاستطلاع الضوء على التوجه المتزايد لدى الشركات في استحداث مناصب عليا، مثل المسؤول التنفيذي لشؤون الاستدامة أو مدير الاستدامة. وأشار 48% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن شركاتهم تضم مسؤولًا تنفيذيًا لشؤون الاستدامة أو تخطط لتعيينه في الأشهر الإثني عشر المقبلة.

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وفي هذا السياق، قال رئيس قسم الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، د. يحيى عنوتي، إن الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأخضر تتجاوز 1 مليار دولار، ولا يوجد تدفق للمنطقة.

وأضاف عنوتي، أنه من الملاحظ أن معظم الاستثمارات الخضراء تتدفق إلى الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الإفريقية وأسيا.

وأوضح نحتاج إلى وضع سياسات واضحة ومحفزة لجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم في الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 5 مليارات دولار بالاقتصاد الدائري للكربون في أميركا وبعض دول أوروبا.

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