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الذهب

8 بنوك مركزية عالمية تعزز احتياطياتها من الذهب في أبريل

صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب سجل 33 طناً

دبي - العربية.نت
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قال مجلس الذهب العالمي، إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من المعدن الأصفر بلغ 33 طناً في أبريل، وسط عمليات شراء واسعة النطاق من العديد من بنوك الأسواق الناشئة.

وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطياتها من الذهب في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشترٍ للمعدن الأصفر، حيث زاد احتياطياته من الذهب بمقدار 8 أطنان إلى 578 طنًا.

وتباطأت مشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب، حيث أفاد البنك أن احتياطياته ارتفعت بما يقل قليلاً عن طنين في أبريل إلى 2264 طنًا، وهي أدنى زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط ​​الشهري البالغ 18 طنًا.

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