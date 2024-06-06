الرئيس التنفيذي: الوطنية للإسكان تطور 5 ضواح ومجتمعات عمرانية في مكة المكرمة

دقيقتان للقراءة

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ضاحية "بوابة مكة"، التي تعد أولى الضواحي العمرانية للشركة الوطنية للإسكان في العاصمة المقدسة.

وتشكل ضاحية بوابة مكة واجهة جديدة، وفقا لمعايير جودة الحياة، وضمن شبكة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة والمرافق الترفيهية، إلى جانب وفرة المسطحات الخضراء. وبهدف زيادة المعروض العقاري في منطقة مكة المكرمة، وتوافقاً مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

"الوطنية للإسكان" تعلن عن أولى الضواحي العمرانية في مكة المكرمة

وقال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، إن شهر مايو شهد أعلى رقم مبيعات في تاريخ الشركة بأكثر من 3 مليارات ريال.

وأضاف البطي أن هناك تزايدا كبيرا في الطلب على مشاريع الشركة.

وتعمل الوطنية للإسكان على تطوير 5 ضواحي ومجتمعات عمرانية بمساحة 17 مليون متر مربع بمكة المكرمة، فيما تم توقيع 5 اتفاقيات للتطوير العقاري كمرحلة أولى لضاحية "بوابة مكة".

وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، أن ضاحية بوابة مكة التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 5 ملايين متر مربع، تضم أكثر من 8.3 ألف وحدة سكنية، وتتنوع ما بين فلل وتاون هاوس بالإضافة إلى شقق سكنية بتصاميم مستوحاة من تراث العاصمة المقدسة، فيما تشكل المسطحات الخضراء لـ 38 حديقة في أرجائها مساحةَ إجمالية تتجاوز 730 ألف متر مربع.

وأشار البطي، إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات للتطوير العقاري خلال حفلِ التدشين كمرحلة أولى، من شأنها أن توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية، وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وتابع :"وصل إجمالي الضواحي والمجتمعات التي تعمل على تطويرها الوطنية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة إلى 5 ضواحي ومجتمعات عمرانية، بمساحات إجمالية تجاوزت 17 مليون متر مربع، وبعدد وحدات تخطى 35 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم وفق معايير عالمية، لتستوعب أكثر من 168 ألف نسمة، سعياً إلى تحقيقِ نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%".