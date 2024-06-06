إنفيديا ومايكروسوفت وأبل أكبر من سوق الأوراق المالية في الصين

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أصبحت قيمة شركات "مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"أبل"، مجتمعة الآن أكبر من قيمة سوق الأسهم الصينية صاحب المرتبة الثانية عالمياً بني أسواق المال.

ومع إجمالي القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 9.2 تريليون دولار، تجاوزت شركات التكنولوجيا الثلاث الأكثر قيمة جميع الأسهم التي تبلغ قيمتها حوالي 9 تريليونات دولار والتي يتم تداولها بنشاط في البورصات الصينية باستثناء هونغ كونغ، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وقد أدى طلب المستثمرين على التعرض للذكاء الاصطناعي إلى دفع العديد من الأسهم في القطاع إلى مستويات قياسية. شهدت شركة إنفيديا - التي يمكن القول إنها أكبر مستفيد من الفيضان الهائل من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في العام الماضي - أن تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار هذا الأسبوع، لتصبح أول شركة لرقائق الكمبيوتر تفعل ذلك.

وهيمنت الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا على السوق بمنتجاتها المرغوبة للغاية والتي تساعد في تشغيل مراكز البيانات التي تدير مهام حوسبة الذكاء الاصطناعي المعقدة. وفي الوقت نفسه، استثمرت مايكروسوفت في OpenAI وتقوم بإدخال ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها.

لم تحقق شركة أبل أقوى أداء هذا العام حيث تعرضت أسهم عملاق التكنولوجيا لضغوط بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على أجهزة آيفون في الصين وغرامة قدرها مليارا دولار من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أصبحت أسهم الشركة إيجابية للتو لعام 2024 مع تحسن معنويات المستثمرين تجاه صانع آيفون ببطء.

وقال مدير الاستثمار في شركة "AJ Bell"، روس مولد: "سيكون الباحثون عن الزخم والنمو راضين عن ثقتهم في مايكروسوفت وأبل وإنفيديا بسبب مواقعها التنافسية القوية وهوامش الربح الضخمة وميزانياتها العمومية القوية".

قال مولد: "يكمن الخطر هنا في الخلط بين الموثوقية والسلامة، لأن التقييم المرتفع للغاية يمكن أن يترك سعر السهم مكشوفاً على الجانب السلبي إذا كانت التوقعات عالية جداً وحدث شيء غير متوقع".