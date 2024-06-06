تعيين فريديريك أرنو مديراً إدارياً لشركة العائلة القابضة.. أكبر مساهمي "LVMH"

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تم تعيين فريديريك أرنو مديراً إدارياً لإحدى الشركات القابضة التي تسيطر من خلالها عائلة أرنو على مجموعة السلع الفاخرة "LVMH"، وهي الأحدث في سلسلة من العروض الترويجية للرجل البالغ من العمر 29 عاماً.

أكدت الشركة القابضة العائلية أن فريديريك أرنو، وهو الابن الرابع للرئيس التنفيذي لشركة LVMH ورئيس مجلس الإدارة، برنارد أرنو، من بين أبنائه الخمسة، سيحل محل نيكولاس بازير في منصب المدير الإداري لشركة "Financière Agache".

وتمتلك عائلة الملياردير أرنو 48% من رأس مال شركة LVMH وتسيطر على 64% من حقوق التصويت في أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

تمتلك المجموعة 80 علامة تجارية بما في ذلك: "لوي فويتون"، و"ديور"، و"تيفاني آند كو"، وتمتد من الأزياء والمنتجات الجلدية إلى الخمور والمتاجر والفنادق.

وتأتي ترقية فريديريك أرنو بعد تعيينه مؤخراً رئيساً تنفيذياً لشركة "LVMH Watches". تم تعيين فريديريك وشقيقه ألكسندر، 32 عاماً، أيضاً في مجلس إدارة LVMH في أبريل، لينضما إلى شقيقيهما الأكبر سناً.

جميع الأبناء الخمسة لديهم أدوار داخل المجموعة الفاخرة، وأصغرهم فقط، جين، ليس لديه مقعد في مجلس الإدارة بعد. يتم فحص جميع التغييرات في أدوار الأبناء الخمسة عن كثب بحثاً عن علامات تشير إلى من قد يخلف يوماً ما بطريرك المجموعة البالغ من العمر 75 عاماً.

ومع ذلك، أشار برنارد أرنو إلى أنه لا ينوي التنحي في أي وقت قريب، وقد قامت المجموعة قبل عامين بزيادة الحد الأدنى لسن منصب الرئيس التنفيذي في LVMH إلى 80 عاماً.

لكن خلف الكواليس، يضع الرئيس التنفيذي بعناية الأساس للخلافة في الشركة التي تبلغ قيمتها 400 مليار يورو، من خلال تعيين أبنائه في مناصب رئيسية - وهي عملية تزايدت وتيرتها منذ بداية عام 2023.

كما قام مؤخراً بتعديل كبار مديريه الخارجيين من أجل إنشاء عملية تسليم بين الأجيال بين كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون جنباً إلى جنب مع العائلة.

تم تعيين دلفين، الابنة الكبرى لبرنارد أرنو، البالغة من العمر 49 عاما، رئيسة تنفيذية لشركة ديور - ثاني أكبر علامة تجارية للمجموعة من حيث المبيعات بعد لوي فويتون - في بداية عام 2023، وهي عضو في اللجنة التنفيذية لشركة LVMH.

أنطوان، 46 عاماً، هو المسؤول عن الصورة والاستدامة في المجموعة، وتم تعيينه أيضاً رئيساً تنفيذياً لشركة "كريستيان ديور" - وهي شركة عائلية قابضة أخرى فوق LVMH - في نهاية عام 2022.

ألكسندر، 32 عاماً، هو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة المجوهرات "تيفاني آند كو"، التي استحوذت عليها LVMH مقابل حوالي 16 مليار دولار في عام 2020. بالإضافة إلى دوره الجديد في "Financière Agache"، تمت ترقية فريديريك إلى الرئيس التنفيذي لقسم الساعات في LVMH في وقت سابق من هذا العام، حيث أشرف على مجموعة من العلامات التجارية، من منصب سابق كرئيس تنفيذي لشركة صناعة الساعات السويسرية TAG Heuer.

وجين، الأصغر سنا، يبلغ من العمر 25 عاما، يدير صناعة الساعات في لوي فيتون.

خارج العائلة، استقال المدير الإداري للمجموعة أنطونيو بيلوني، 69 عاماً، بعد 23 عاماً من العمل في منصب اليد اليمنى لبرنارد أرنو في أبريل، ليحل محله ستيفان بيانكي، الرئيس السابق للساعات والمجوهرات في LVMH، وهو من المخضرمين في الخلافة العائلية في مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية. إيف روشيه.