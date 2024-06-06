شركات تكنولوجيا المناخ حصدت 50 مليار دولار استثمارات العام الماضي

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حصلت الشركات الناشئة العاملة بتكنولوجيا المناخ على 50 مليار دولار من استثمارات رأس المال الجريء العام الماضي وفق تقرير لـ"BloombergNEF".

واستحوذ قطاع الطاقة على أكثر من 50% من استثمارات رأس المال الجريء العام الماضي من هذه الاستثمارات يليه قطاع النقل عند 27%.

وتراجع إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في شركات تكنولوجيا المناخ على مستوى العالم في العام الماضي 12% عن عام 2022، ولكنه بدأ يشهد انتعاشه جديدة منذ بداية العام.

وبحسب تقرير نشره جورج زيتيس وهو عالم أبحاث مشارك في مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي فإن "درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط ترتفع بمعدل ضعفي المتوسط ​​العالمي".

وتعد الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخراً مثالاً على التهديدات التي يقدمها تغير المناخ والمزيد من الأحداث المُناخية المتطرفة في الوقت نفسه، هناك سعي حكومي لبناء اقتصاد ما بعد النفط، وكل هذه العوامل تجعل المنطقة مركزاً لجذب رواد الأعمال العالميين في مجال تكنولوجيا المناخ إلى إنشاء مقرات بالمنطقة للعمل في مجالات عدة بدءًا من بدائل اللحوم إلى أنظمة الطحالب التي تمتص ثاني أكسيد الكربون والأبراج العملاقة التي يمكنها تبريد الهواء بمياه البحر.

وعلى الرغم من تراجع الاستثمار الجريء في تكنولوجيا المناخ 70% العام الماضي فإننا بدأنا نشهد بعض الحركة في القطاع منذ بداية العام.

وبحسب تقرير لشركة ماغنيت، فقد بلغ إجمالي الاستثمار بالشركات الناشئة في تكنولوجيا المناخ أوجه عام 2022 عند 229 مليون دولار، مقابل 67 مليون دولار فقط في 2023 بنحو 20 شركة ناشئة وهذه الأرقام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت معظم هذه الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز مثل احتجاز الكربون بنحو 20 مليون دولار، والطاقة المتجددة 15 مليون دولار، والتوصيل 10ملايين دولار.

وتجاوز إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في شركات تكنولوجيا المناخ 50 مليار دولار العام الماضي على مستوى العالم بتراجع 12% عن 2022، وحصل قطاع الطاقة على أكثر من 50% من هذه الاستثمارات بأكثر من 25 مليار دولار، يليه قطاع النقل حصل على27% من الاستثمارات.

واستمرت الولايات المتحدة في كونها أكبر سوق لتكنولوجيا المناخ في 2023، وتم استثمار نحو 15 مليار دولار في الشركات الناشئة هناك تليها الصين بنحو 12 مليار دولار.

وفي مارس الماضي حصلت شركة CarbonCapture ومقرها لوس أنجلوس على جولة تمويلية بـ 80 مليون دولار تهدف الشركة إلى بناء آلات لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء لمكافحة تغير المناخ، من بين المستثمرين أرامكو السعودية.

تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات ضخ رأس المال الجريء في الالتقاط الجوي المباشر.