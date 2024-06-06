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إيلون ماسك (رويترز) مناسبة
إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك

شركة xAI التابعة لـ"ماسك" تخطط لتطوير منشأة لبناء حاسوب خارق

من المتوقع أن يكون أكبر استثمار في تاريخ مدينة ميمفس الأميركية

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك تطوير منشأة جديدة في ميمفس الأميركية لبناء حاسوب خارق وذلك لتعزيز قدرتها في السباق لبناء وتقديم روبوتات الدردشة وغيرها من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بحسب وكالة بلومبرغ.

ويعمل إيلون ماسك وفريقه في الشركة منذ مارس المالضي مع جهات حكومية في مدينة Tennessee للتخطيط للموقع الجديد والذي من المتوقع أن يكون أكبر استثمار في تاريخ المدينة.

ومن المتوقع أن تقدم المدينة حوافز ضريبية لشركة xAI مقابل هذا الاستثمار والوظائف التي من المتوقع أن توفرها الشركة في المدينة.

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