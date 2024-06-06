"زاد للاستشارات" للعربية: التسعير المتوقع لطرح "أرامكو" في حدود 28 ريالا للسهم

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قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى جذب مستثمرين أجانب لتخفيف الضغط على السيولة بالسوق خلال الفترة الحالية وهو ما يؤثر على المؤشرات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن التسعير المتوقع لطرح أسهم "أرامكو" في حدود 28 ريالا للسهم، وهو مستوى جيد للمستثمرين يعطي عائد توزيع في حدود 6.8%.

وأوضح أن الاستثمار في طرح أسهم أرامكو جيد للمستثرين الأفراد لأنه يعد سهما ادخاريا ويمثل فرصة جيدة، نظرا للتوسعات الخاصة بالشركة ولديها مستقبل واعد وهو ما يدعم التوزيعات المستقبلية.

وأشار إلى أن المستثمرين في طرح أرامكو عام 2019 حققوا عائدا ما نسبته 31% عوائد في 4 سنوات.

وينتهي اليوم بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي لأرامكو، وكان يوم أمس قد تم الانتهاء من اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم من أسهم أرامكو الجديدة والتي تمثل 10% من الطرح الثانوي.

وبحسب نشرة الإصدار، يكتتب المساهمون الأفراد بأسهم "أرامكو" على سعر 29 ريالا، عند الحد الأعلى لهامش التسعير، ويتم إعادة الأموال الفائضة لهم في 11 من يونيو، أما في حال كان التسعير النهائي للطرح أعلى من سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس، سيتم إعادة كل الأموال لهم والعمولات التي دفعوها.