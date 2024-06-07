بورصة مصر تتكبد 30.3 مليار جنيه خسائر أسبوعية بفعل ضغوط بيعية

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استقرت البورصة المصرية في المنطقة الحمراء مواصلة خسائرها الأسبوعية بضغط استمرار مبيعات المتعاملين. وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.7% بخسائر بلغت نحو 30.3 مليار جنيه، حيث نزل رأس المال السوقي من مستوى 1813.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1783 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1175 مليار جنيه إلى 1157 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6%. ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 371.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 2.7%. وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من مستوى 1557 مليار جنيه إلى 1528 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.8%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% فاقداً نحو 494 نقطة بعدما انخفض من مستوى 29622 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 26428 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% خاسراً 469 نقطة منخفضاً من مستوى 32776 نقطة إلى نحو 32307 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% فاقداً نحو 214 نقطة بعدما نزل من مستوى 11621 نقطة إلى نحو 11407 نقاط. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% بعدما خسر 173 نقطة نزولًا من مستوى 5932 نقطة إلى نحو 5759 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% فاقداً نحو 194 نقطة بعدما تراجع من مستوى 8554 نقطة إلى نحو 8360 نقطة. ونزل مؤشر "تميز" بنسبة 4.3% فاقداً نحو 301 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6927 نقطة إلى نحو 6626 نقطة. وأخيرًا، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.15% مضيفًا نحو 19 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1643 نقطة إلى نحو 1662 نقطة.

بالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 188.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.320 مليار ورقة منفذة على 431 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 200.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.990 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 8.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.62%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 12 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.12 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 248.3 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 2.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 123.4 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 14.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 371.6 ألف عملية.