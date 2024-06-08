علماء يطورون بطارية بسمك الشعرة يمكن شحنها بالدموع

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إذا كنت تتذكر سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"، أو "Mission Impossible"، والعدسات اللاصقة التي تساعد بطل الفيلم في تقديم معلومات حول مهمته وغيرها الكثير، فإن ما كان يعتقد أنه مستحيلاً أو خيالاً علمياً، بات يقترب أكثر ليكون الطبيعي والعادي.

وقال العالم لي سيوك وو، إن مشهداً من فيلم “Mission Impossible” ألهم اختراعه الأخير: بطاريات العدسات اللاصقة الذكية.

في الفيلم الرابع من السلسلة، يرتدي العميل عدسات لاصقة قادرة على التعرف على الوجه وتتبع العين. أراد لي أن يجعل تلك العدسة حقيقة.

وقال الأستاذ المشارك في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة نانيانغ التكنولوجية: "كنت أفكر، كيف يمكنني العمل في هذا المجال من العدسات اللاصقة الذكية؟"، بحسب ما ذكره لقناة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

كانت خبرة لي في مكونات البطارية بمثابة نقطة انطلاق لدخوله مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء. لقد أدرك أن العدسات اللاصقة الذكية ستحتاج إلى بطاريات آمنة ومدمجة، الأمر الذي سيكون ضرورياً لتعزيز تطوير هذه الأجهزة.

العدسات اللاصقة نفسها رفيعة للغاية، حيث يصل سمكها إلى 0.5 ملم، وبالتالي فإن حجم ومرونة هذه البطاريات هما المفتاح لمنع انزعاج المستخدم.

وقال "لي": "يبلغ سُمك بطاريتنا حوالي 0.2 ملم، أي حوالي ضعف سمك شعرة الإنسان".

اخترع "لي" وفريقه بطارية يمكن تشغيلها باستخدام محلول ملحي متوافق حيويا كبديل لبطاريات الليثيوم أيون، التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

يمكن شحن هذه البطارية الجديدة باستخدام طريقة الأسلاك التقليدية، أو الطريقة الكيميائية. البطارية مغلفة بالجلوكوز، وعند غمسها في محلول ملحي، يتفاعل الجلوكوز مع أيونات الصوديوم والكلوريد لشحنها.

وبعد 8 ساعات من الشحن الكيميائي، يمكن أن تصل البطارية إلى 80% من سعتها الكاملة. وبعد ذلك، يمكن استخدامها لبضع ساعات خلال اليوم.

ومع ذلك، هناك طريقة أخرى غير عادية لتشغيل البطارية.

يحتوي المحلول المسيل للدموع أيضاً على الجلوكوز. وهذا يعني أنه أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، يمكن لدموعك أيضاً أن تشحن البطارية، "إذا بكيت أكثر، فيمكنك شحن بطاريتك أكثر."

حالياً، لا تزال سعة البطارية وجهدها منخفضاً جداً. باستخدام الطريقتين، يمكن للبطارية أن تنتج جهداً يبلغ حوالي 0.3 فولت - 0.6 فولت فقط. الجهد القياسي لبطارية AA واحدة هو 1.5 فولت.

وفي هذه المرحلة، لا يكون هذا الناتج كافياً لتشغيل تخزين البيانات أو الاتصال بالإنترنت، لكن الفريق يعمل على تطوير مواصفات البطارية.

وقال لي: "نحن نستخدم الجلوكوز كوقود حيوي". "هناك العديد من مرضى السكري الذين يقومون بفحص مستوى الجلوكوز لديهم كل يوم".

"لقد درسنا كيف يمكننا اكتشاف مستوى الجلوكوز أثناء ارتداء المستخدم للعدسات اللاصقة".

وعلى الرغم من الآفاق المحتملة لمثل هذا الابتكار، يعتقد لي أنه ينبغي إبقاء التكاليف منخفضة، مع الأخذ في الاعتبار سعة البطاريات.

"بمجرد أن يتم تسويقها بشكل جدي، يجب أن تكون تكلفة البطارية بضعة دولارات فقط."