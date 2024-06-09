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أرض زراعية تابعة لشركة دالتكس المصرية - زراعة مصر
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خاص

"دالتكس" المصرية تستهدف استثمار 750 مليون جنيه في العام الحالي

الشركة تستصلح 1000 فدان جديدة وإنشاء محطات إضافية للتصدير

القاهرة - العربية Business
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قال العضو المنتدب لمجموعة شركات دالتكس المصرية، هشام النجار، إن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 750 مليون جنيه خلال العام الجاري.

أوضح النجار، لـ"العربية Business"، أن المجموعة تسعى من خلال الاستثمارات الجديدة للتوسع في مساحات الأراضي المستصلحة لديها، وستضيف نحو 1000 فدان جديدة لتنضم إلى ما يقرب من 70 ألف فدان تزرعها الشركة.

أضاف أن الاستثمارات تضم إعادة تأهيل مجموعة مزارع تابعة، مع زراعة مساحات بالأصناف الجديدة من بذور العنب تناسب المواصفات التصديرية إلى مختلف الأسواق المستهدفة.

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ذكر أن واحدة من أهم استثمارات المجموعة خلال العام الجاري، تتمثل في إعادة تأهيل محطة لتجهيز الحاصلات بقدرة تصل إلى 120 طنا من العنب يوميًا، بالإضافة إلى 250 طنا من الموالح يوميًا.

قال النجار، إن المجموعة تستهدف زيادة بنحو 10% في إجمالي أعمالها بنهاية العام الجاري، والتي من أهمها تصدير نحو 180 ألف طن من البطاطس، وما يزيد عن 60 ألف طن من الموالح.

أوضح أن دول أوروبا تُعاني من عجز كبير في إنتاج البطاطس هذا العام، وهو ما سيفتح الباب أمام السوق المصرية بالكامل للتصدير، وبالتأكيد "دالتكس" التي تسعى لتصدير كميات أكبر هذا العام، وكانت قد صدرت كميات استئنائية خلال العام الماضي.

وذكر النجار أن انخفاض أسعار العملة يوفر لمصر ميزة تنافسية مرتفعة في الأسواق الخارجية فيما يخص صادرات الحاصلات الزراعية، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا، وتوقع أن تُصدر مصر كميات قياسية من الحاصلات بنهاية العام.

وصدرت مصر العام الماضي نحو 7.5 مليون طن من الحصالات الزراعية مقابل 6.5 مليون طن في العام السابق له، وبزيادة تجاوزت نسبتها 15%.

قال النجار، إن المجموعة تتوسع في أسواقها التصديرية الرئيسة حاليًا، وهي أوروبا والدول العربية وآسيا، وبعض أسواق في قارة إفريقيا، ولا تفكر في دخول أسواق جديدة بقدر ما ترغب في زيادة نشاطاتها مع العملاء الحاليين.

تأسست "دالتكس" عام 1964، لتصبح المصدر الرئيسي في مصر لمحصول مثل البطاطس، بالإضافة إلى سلة محاصيل أخرى أبرزها الموالح والعنب، وتُعد لاعبًا متكاملًا في جميع جوانب سلسلة القيمة الزراعية بما في ذلك استصلاح الأراضي، وزراعة المنتجات الطازجة وتخزينها وتعبئتها، فضلا عن تجارة واستيراد البذور والأسمدة.

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