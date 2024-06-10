العملات الناشئة تنخفض مع إضافة انتخابات الاتحاد الأوروبي إلى المخاطر السياسية

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كانت العملات في معظم الاقتصادات النامية في العالم أضعف حيث عززت انتخابات الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع المخاطر السياسية في أعقاب سلسلة من الانتخابات البارزة التي أدت إلى تقلبات السوق في جميع أنحاء العالم.

انخفض مؤشر MSCI للعملات الناشئة بنسبة 0.3%، بقيادة أوروبا الشرقية، مع مخالفة الراند فقط للاتجاه حيث أعاد المتداولون تقييم التوقعات السياسية بعد الاقتراع غير الحاسم في جنوب إفريقيا في نهاية الشهر الماضي. وسحبت أسهم التكنولوجيا الآسيوية مؤشر الأسهم نحو الأسفل.

وتراجعت العملات الأوروبية بسبب ضعف اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في شهر بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تصويت تشريعي في أعقاب هزيمة ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وخسر الفورنت المجري 0.8% أمام اليورو، في حين تراجع الزلوتي البولندي 0.4%.

إن احتمالات أداء حزب مارين لوبان اليميني المتطرف بشكل جيد في الانتخابات الفرنسية والتأثير المحتمل على التزام أوروبا بدعم أوكرانيا "قد تتطلب علاوة مخاطر" على عملات وسط وشرق أوروبا هذا الشهر، وفقاً لما ذكره فرانتيسك تابورسكي، الخبير الاستراتيجي في بنك "ING Bank NV".

وانحرف الراند الجنوب إفريقي عن الاتجاه العالمي، حيث ارتفع بنسبة 0.9% مقابل الدولار يوم الاثنين وقلص بعض خسائره الناجمة عن المخاوف بشأن حالة من النسيان السياسي بعد فشل الاقتراع الذي أجري في 29 مايو في التوصل إلى فائز واضح.

قال الرئيس سيريل رامافوزا، الذي خسر حزبه المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية، يوم الاثنين، إن الإدارة المقبلة للبلاد يجب أن تحافظ على إصلاحات السياسة التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي.

ويبدو أن الراند مدعوم في الوقت الحالي بـ "تفاؤل السوق" بشأن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية واحتمال الحد من حالة عدم اليقين السياسي، على الرغم من أن المخاطر لا تزال قائمة في السياسة الداخلية وكذلك العوامل العالمية مثل بيانات التضخم الأميركية المقبلة وتوقعاتها. وقالت راضية خان، كبيرة الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد، إن تأثير ذلك على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

ارتفع البيزو المكسيكي خلال ساعات التداول الآسيوية بعد أنباء عن فشل ائتلاف الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم في الحصول على ما يسمى بالأغلبية العظمى اللازمة لإجراء تغييرات على الدستور، لكن العملة محيت مكاسبها في وقت لاحق ليتم تداولها أضعف بنسبة 0.3% مقابل الدولار.