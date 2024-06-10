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قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام السعودية محمد مكني، إن مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري لم تحمل مفاجآت، وجاءت متوافقة مع التوقعات.

وأضاف في مقابة مع " العربية Business" أن التراجع في الأنشطة النفطية سببه التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط مع استمرار هذه التخفيضات وفقا لاتفاق تحالف أوبك بلس بواقع 2.2 مليون برميل يوميا حتى سبتمر المقبل.

وأضاف أن وزارة المالية السعودية دائما ما تذكر أنه يجب ألا نركز على أرقام الناتج المحلي بقدر التركيز على نمو الأنشطة غير النفطية التى تشهد نمو مطردا منذ عام 2021، ونما القطاع بنسبة 3.4% في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى نمو بنحو 10% في أنشطة التجارة والتجزئة والفندقة، وشهد قطاع النقل والمواصلات نموا بأكثر من 5% وبالتالي الأنشطة غير النفطية تسير بالشكل المطوب وبطريقة صحيحة.

أوضح أن الأنشطة النفطية وبسبب الوزن الكبير لها في حساب الناتج المحلي الإجمالي والذي يوازي أثرها أكثر من 24% حاليا وبالتالي ما من شك أن يكون لها أثر على الناتج المحلي الإجمالي أو انكماشه.

وقال إن أداء الاقتصاد السعودي في الربع الأول جاء متوافقا مع توقعات "بي إم آي للأبحاث" لينمو بمعدل 3.4% خلال الربع الأول من العام وهو ما حدث بالفعل.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس تراجع الناتج المحلي الإجمالي 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري،فيما نما 1.4% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي .

وأظهرت البيانات نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول 3.4% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربعي.

فيما تراجعت الأنشطة النفطية في الربع الأول من العام الجاري 11.2% على أساس سنوي، في حين ارتفعت 1.7% على أساس فصلي.

وقال مكني إن نمو الائتمان المصرفي في السعودية يشهد زيادة مطردة وحتى نهاية أبريل الماضي ووفقا لبيانات البنك المكزي السعودي يوجد 11% نمو على أساس سنوي.

وذكر أن الائتمان المصرفي بالسعودية وصل إلى رقم تاريخي وصل 715 مليار دولار مقارنة بنحو 640 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة السابقة.

وشهدت التمويلات المصرفية طويلة الأجل شهدت نموا بنحو 8% وقصير الأجل 9% ونحو 6% للتمويل متوسط الأجل.