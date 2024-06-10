ذراع "أرامكو" الاستثمارية و"مبادلة" يدعمان منصة تكنولوجيا مالية عقارية في دبي

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جمعت منصة رقمية للاستثمار العقاري مقرها دبي 14 مليون دولار من مستثمرين، بما في ذلك ذراع رأس المال الاستثماري لشركة أرامكو السعودية وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي شركة "مبادلة للاستثمار".

وأمّنت المنصة أموالاً من شركة وعد فنتشرز التابعة لشركة أرامكو، وشركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى منصة الاستثمار الخاصة ريبابليك، ومقرها الولايات المتحدة، في جولة التمويل الأولى بقيادة شركة ميدل إيست فينشر بارتنرز، وفقاً لبيان. ورفضت الشركة الناشئة إعطاء تقييمها، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وباستخدام نموذج الملكية الجزئية، تسهل شركة "Stake"، الاستثمارات العقارية بدءاً من 500 درهم (136 دولاراً). وقالت الشركة في بيان لها إن لديها أكثر من 500 ألف مستخدم، 50% منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستستخدم الشركة جزءاً من العائدات لدخول المملكة العربية السعودية. وتخطط لتصبح أول منصة تسمح للأفراد خارج المملكة بالاستثمار في سوق العقارات المحلي.

وقال المؤسس المشارك منار محمصاني لـ "بلومبرغ" إن هناك "رياحاً مواتية هائلة من الطلب المكبوت من السكان المحليين والانفتاح على الملكية الأجنبية". وأضاف أن شركة "ستاك" تخطط لزيادة عدد موظفيها في المملكة 3 أضعاف ليصل إلى 15 بحلول نهاية العام.

منذ إطلاقها في عام 2021، جمعت الشركة الناشئة 13 مليون دولار من التمويل الأولي وما قبل السلسلة A. وقد قامت الشركة حتى الآن بشراء أكثر من 200 عقار بقيمة 355 مليون درهم، بحسب البيان.

ويشهد سوق العقارات في دبي ازدهارا، مدعوما بتدفق الأثرياء من جميع أنحاء العالم. ارتفع متوسط أسعار الشقق في الإمارة بنسبة 20.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وفقاً لتقرير مايو الصادر عن مجموعة CBRE Group Inc.

وفي المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي بتريليونات الدولارات، ارتفع متوسط أسعار الشقق في الرياض بنسبة 8.4% في الفترة نفسها، وفقاً لـ CBRE.